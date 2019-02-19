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國中生謊稱「寒假作業寫完被偷了」　書包找回整本都是白的

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大陸中心／綜合報導

四川省德陽市一名國中生開學前寫不完寒假作業，於是謊稱書包被偷了，沒想到竟然被熱心的城管（與公安不同，無配備武裝）叔叔找到，而那本印著「快樂寒假合訂本」的作業還白得像新的一樣，也讓接獲電話的家長感到很不好意思。

國中生謊稱寒假作業寫完被偷了，下場超爆笑。（圖／翻攝自微博／新浪四川）

▲城管找到張姓學生的書包。（圖／翻攝自微博／新浪四川，下同）

根據《四川在線》報導，德陽城市管理行政執法支隊第一大隊的其中一中隊人員，16日在值勤時於長江路的愛心驛站崗亭發現一個黑色的書包，放在凳子上無人認領，為了找到失主，他們只好將書包打開，並從一本白到跟新的差不多的寒假作業本找到「主人」。

「書包裡面有一本某中學2018級快樂寒假合訂本，還有一本寒假活動手冊，通通都是沒寫過的。」城管隊員表示，他們通過作業本查出張姓學生的基本資料，進而聯絡上家屬，這才知道原來是孩子想逃避寫作業，於是謊稱書包被偷了。

國中生謊稱寒假作業寫完被偷了，下場超爆笑。（圖／翻攝自微博／新浪四川）

▲張姓學生的寒假作業一個字都沒寫。

張姓學生的家長接到通知電話時也很不好意思，頻頻道歉並表示，「兒子前一天（15日）帶著書包說要出去寫作業，回來卻說作業寫完了，但書包被偷了。」沒想到竟然是自己將書包亂扔還裝沒事，事後已經要求他自己前往領回。

這起逃避寫作業的趣聞經過陸媒報導，很快就在微博上引起熱烈討論，網友們紛紛留言調侃城管的叔叔、阿姨們太熱心了，「哈哈哈太狠了吧，根本魔鬼」、「這下寒假一點都不快樂了」、「哈哈哈，我小學時也在開學弄丟了寒假作業的練字本，結果敬愛的老師把他嶄新的那一本給了我」。

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關鍵字：四川,國中生,開學,寒假

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