烘豆師私藏、VVIP專屬精品咖啡豆　東森購物要開賣了

▲東森購物旗下電視購物與購物網引進DISCOVER COFFEE典藏金杯精品級咖啡豆超值組，電視購物將於2月19日晚間19:20在第46頻道首賣。（圖／業者提供）

消費中心／台北報導

瞄準咖啡一族，東森購物引進頂級DISCOVER COFFEE典藏金杯精品咖啡豆組，預計將帶來另一波銷售高峰。東森購物表示，現在消費者較偏好挑選自己喜歡的咖啡豆，並利用各種沖煮方式，將咖啡豆的風味釋放到淋漓盡致，因此2019年搶先推出DISCOVER COFFEE典藏金杯精品咖啡豆，嚴選1600公尺以上阿拉比卡G1等級精品級生豆，產量十分罕見珍稀。

東森購物指出，此次為特別限量發售的DISCOVER COFFEE典藏金杯精品咖啡豆，是烘豆師私藏、VVIP專屬的特仕版，除了與其他金杯咖啡只要求在金杯理論的理想區域，採取工序十分繁複細緻的直火「分豆烘培法」之外，「典藏金杯」必須嚴選瓜地馬拉、印尼、巴西這三個產區的生豆，再經由烘豆師獨家私藏的配豆及烘焙度，精心調配呈現獨特咖啡的香醇，保證新鮮烘培、由超過35年經驗的咖啡烘培師精心調配，並經過英國國際咖啡師證照（City & Guilds）以及美國SCAA Q grader 咖啡品質鑑定師專業認證。

東森購物旗下電視購物與購物網將引進DISCOVER COFFEE「典藏金杯精品級咖啡豆-超值組」每組4包（454g/包），市價8,000元，東森價1,980元，隨組贈送DISCOVER COFFEE典藏金杯精品級濾掛咖啡2包，電視購物將於2月19日晚間19:20在第46頻道首賣。