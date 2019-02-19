台灣人網購前超愛聊　2.5年內聊出超過25億則訊息

▲蝦皮購物公布2018消費數據大調查，揭露南北網購行為。（圖／業者提供）

記者洪菱鞠／台北報導

蝦皮購物今（2/19）公布2018消費數據大調查，包括全台平均消費最高縣市、日訂單量最多縣市、消費者最易手滑的時段以及台灣人到底多愛聊聊，其中發現新北市雖然是日訂單量最高的縣市，但平均消費最高的縣市竟由彰化市意外奪冠。此外，聊聊功能自2016年推出至今，共創下25億則以上聊聊訊息。

根據蝦皮購物統計，北部消費者偏好小額多次購買，其中「新北市」繼去年雙11、雙12後，再度蟬聯年度「日訂單量最多縣市」寶座；而中南部地區則偏愛一次集中購買商品，平均消費最高城市由「彰化市」奪得。進一步觀察彰化市平均消費勝出原因發現，主要差異為3C、電腦週邊配件等高單價商品數量較多，其中更有買家一次下訂10張高規格顯示卡，單筆金額逼近20萬。

除了南北消費者網購行為大不同，蝦皮購物指出，消費者最容易下單、最多人購物的時段在晚上10點到12點之間，其次為上班日午休的12點到下午2點時段，堪稱「手滑黃金期」；顯見許多消費者喜歡在睡前、午休前滑手機逛網拍，也很容易一不小心睡前購物慾大爆發。

此外，台灣蝦皮買賣家已習慣透過「聊聊」進行購物前的確認，減少交易過程中的資訊落差，而這項功能於2016年推出後，截至2019年1月底，已創造超過25億則聊聊訊息，近一個月平均每天發出超過410萬則訊息，數據於東南亞7國之中數一數二，不僅反應了聊聊功能的使用普及，也可看出台灣人有多愛聊。