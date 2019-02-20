愛打卡曬軍照　俄禁軍人用智慧手機回歸按鍵式

▲俄羅斯國家杜馬通過禁止士兵使用智慧型手機、社群APP。（示意圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

由於許多菜鳥士兵喜歡在軍中曬出軍中生活、持槍、與軍機打卡照，或是偷發限時動態，俄羅斯國家杜馬（下議院）於19日表決通過，禁止俄國士兵使用智慧型手機和社群網站，以防止任何軍機洩露的可能。

俄國國家杜馬日前表決出爐，禁止軍人使用智慧型手機，也不能在網路上公開自己的軍事單位、軍事部署以及任何受訓的軍事資訊，包括照片、影片、動態打卡位置，可連網和儲存相片等資訊的設備一律不准使用。舊款按鍵型手機則不在此限。

杜馬軍事委員會官員波哥杜可夫（Bogodukhov Vladimir）表示「只要無法防範我方資訊曝光並讓所謂的夥伴得知，我們依舊欠缺防禦之力。這條法律並不會增加軍人負擔，而是保護資訊並確保他們的安全。」

俄國如此突如其來的軍事嚴令是為防止任何一點的軍事資訊遭別國看穿，但反倒會讓人注意到俄國近期在敘利亞秘密介入行動。再加上現今社群媒體被廣泛使用，即使不顯示自己的位置，還是能輕易追蹤到。

俄國人民也經常在Vkontakte和Odnoklassniki社群網路分享軍中的點點滴滴，藉此聯絡同袍情誼，但這些資訊卻落入調查人員的手裡，得以掌握俄軍在烏克蘭東南部、敘利亞等地活躍動向，俄國當局聲稱未在該處活動。