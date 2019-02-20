三星折疊機搶先發表會曝光　第2季以Galaxy Fold為名上市

▲有爆料者透露，三星螢幕可折疊手機的正式名稱將是「Galaxy Fold」。（圖／路透）

科技中心／綜合報導

過去幾周來針對三星的爆料主要都圍繞著該公司即將發布的新款智慧型手機，稍早前傳出，目前一直以Galaxy F代稱的三星螢幕可折疊手機的正式名稱將是「Galaxy Fold」。

三星將在2月20日（台灣時間是2月21日凌晨3點）於美國舊金山舉辦發表會，不過在此之前已有多項資訊被洩露，包括據說來自三星零售端的Galaxy S10系列規格表，該機款拍攝的照片、影音，該機款的廣告、宣傳網站，甚至連Galaxy S10的電視廣告都被洩露了。而稍早前國外爆料大師Evan Blass又在推特上爆料，三星首款螢幕可折疊手機將以Galaxy Fold作為正式名稱。

Samsung Galaxy Fold — Evan Blass (@evleaks) 2019年2月19日

這款手機在過去幾個月來傳聞不少，但可信度高的情報不多，光是名稱部分就有Galaxy X、Galaxy F及Project Valley等多種說法。事實上，「Galaxy Fold」這名稱並非首次曝光。去年11月荷蘭科技網站Let's Go Digital就曾報導，三星已在土耳其為Galaxy Fold品牌提交了商標申請，並歸類在Class 9，這個類別內包括智慧型手機及手機。

據知情人士的說法，三星這款可折疊螢幕手機品型號為SM-F900，內部開發代號為贏家（Winner），螢幕採用三星先前於開發者大會上發表的可折疊AMOLED螢幕Infinity Flex，搭配One UI使用者介面。螢幕尺寸方面，外部4.58吋螢幕解析度為840×1960（420dpi），內部可折疊螢幕尺寸為7.3吋，解析度為1536×2152。搭載12GB記憶體、512GB或1TB儲存容量。

Breaking: This is Samsung’s foldable smartphone. All the details here: https://t.co/7BCHmADw6S pic.twitter.com/gCtblvDfkL — Tom Warren (@tomwarren) 2018年11月7日

售價部分，據PhoneArena引述匿名三星消息人士的說法，將是「高階智慧型手機的2倍」，從1800美元提高至2500美元。Gizmodo UK也報導，這款可折疊智慧型手機售價將在1900美元至2550美元。Golden Bridge Investment的研究負責人表示，此機款售價可能高達200萬韓元（約1800美元），而CCS-CIMB Research也同樣認為此款手機售價為1800美元且沒有電信補貼。外界推特，三星會先以Galaxy S10系列機種推行為主，可折疊機款的上市時間將會落在今年第二季內。

外型設計方面，LetsGoDigital根據先前三星的廣告，設計了渲染圖，從渲染圖來看，該機款有著纖細的邊框及輕薄的機身，但並沒有前置鏡頭的設計，也與三星先前在開發者大會上展示的不同。在三星開發者大會上，該公司展示的機款折疊後，正面會有一條比較小的顯示bar，背後則保留鏡頭位置。

螢幕可摺疊手機成為2019年的科技趨勢之一，5G也不例外。據傳三星已發表了一款具有5G功能的7nm晶片組，用於即將推出的摺疊手機及Galaxy S10系列。部分地區將搭載三星自家Exynos 9820處理器，部分則搭載高通Snapdragon 855處理器。另外，雖然三星為7nm製程在一家代工廠投資數十億美元，但新推出的 Exynos 9820 SoC實際上為8nm製程。

摺疊手機這種大螢幕自然需要有足夠大的電池供電。三星可能會在該機款中使用兩組電池模組，每組電池的容量為2190mAh，總電量達4380mAh。也有報導指出內部兩電池的容量為2200mAh，另外也有傳言該機款總電量將達6000mAh。

關於這款神秘的可折疊螢幕手機，消息可說是眾說紛紜，而確切情況如何可能要由三星官方公開才能確知。