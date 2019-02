三星折疊機搶先發表會曝光　第2季以Galaxy Fold為名上市

▲有爆料者透露,三星螢幕可折疊手機的正式名稱將是「Galaxy Fold」。(圖/路透)

科技中心/綜合報導

過去幾周來針對三星的爆料主要都圍繞著該公司即將發布的新款智慧型手機,稍早前傳出,目前一直以Galaxy F代稱的三星螢幕可折疊手機的正式名稱將是「Galaxy Fold」。

三星將在2月20日(台灣時間是2月21日凌晨3點)於美國舊金山舉辦發表會,不過在此之前已有多項資訊被洩露,包括據說來自三星零售端的Galaxy S10系列規格表,該機款拍攝的照片、影音,該機款的廣告、宣傳網站,甚至連Galaxy S10的電視廣告都被洩露了。而稍早前國外爆料大師Evan Blass又在推特上爆料,三星首款螢幕可折疊手機將以Galaxy Fold作為正式名稱。

這款手機在過去幾個月來傳聞不少,但可信度高的情報不多,光是名稱部分就有Galaxy X、Galaxy F及Project Valley等多種說法。事實上,「Galaxy Fold」這名稱並非首次曝光。去年11月荷蘭科技網站Let's Go Digital就曾報導,三星已在土耳其為Galaxy Fold品牌提交了商標申請,並歸類在Class 9,這個類別內包括智慧型手機及手機。

據知情人士的說法,三星這款可折疊螢幕手機品型號為SM-F900,內部開發代號為贏家(Winner),螢幕採用三星先前於開發者大會上發表的可折疊AMOLED螢幕Infinity Flex,搭配One UI使用者介面。螢幕尺寸方面,外部4.58吋螢幕解析度為840×1960(420dpi),內部可折疊螢幕尺寸為7.3吋,解析度為1536×2152。搭載12GB記憶體、512GB或1TB儲存容量。

Breaking: This is Samsung’s foldable smartphone. All the details here: https://t.co/7BCHmADw6S pic.twitter.com/gCtblvDfkL