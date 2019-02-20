　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

三星折疊機搶先發表會曝光　第2季以Galaxy Fold為名上市

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

 ▲▼三星在舊金山的開發者大會發表了近期備受期待的可折疊手機原型機。（圖／路透）

▲有爆料者透露，三星螢幕可折疊手機的正式名稱將是「Galaxy Fold」。（圖／路透）

科技中心／綜合報導

過去幾周來針對三星的爆料主要都圍繞著該公司即將發布的新款智慧型手機，稍早前傳出，目前一直以Galaxy F代稱的三星螢幕可折疊手機的正式名稱將是「Galaxy Fold」。

三星將在2月20日（台灣時間是2月21日凌晨3點）於美國舊金山舉辦發表會，不過在此之前已有多項資訊被洩露，包括據說來自三星零售端的Galaxy S10系列規格表，該機款拍攝的照片、影音，該機款的廣告、宣傳網站，甚至連Galaxy S10的電視廣告都被洩露了。而稍早前國外爆料大師Evan Blass又在推特上爆料，三星首款螢幕可折疊手機將以Galaxy Fold作為正式名稱。

這款手機在過去幾個月來傳聞不少，但可信度高的情報不多，光是名稱部分就有Galaxy X、Galaxy F及Project Valley等多種說法。事實上，「Galaxy Fold」這名稱並非首次曝光。去年11月荷蘭科技網站Let's Go Digital就曾報導，三星已在土耳其為Galaxy Fold品牌提交了商標申請，並歸類在Class 9，這個類別內包括智慧型手機及手機。

據知情人士的說法，三星這款可折疊螢幕手機品型號為SM-F900，內部開發代號為贏家（Winner），螢幕採用三星先前於開發者大會上發表的可折疊AMOLED螢幕Infinity Flex，搭配One UI使用者介面。螢幕尺寸方面，外部4.58吋螢幕解析度為840×1960（420dpi），內部可折疊螢幕尺寸為7.3吋，解析度為1536×2152。搭載12GB記憶體、512GB或1TB儲存容量。

售價部分，據PhoneArena引述匿名三星消息人士的說法，將是「高階智慧型手機的2倍」，從1800美元提高至2500美元。Gizmodo UK也報導，這款可折疊智慧型手機售價將在1900美元至2550美元。Golden Bridge Investment的研究負責人表示，此機款售價可能高達200萬韓元（約1800美元），而CCS-CIMB Research也同樣認為此款手機售價為1800美元且沒有電信補貼。外界推特，三星會先以Galaxy S10系列機種推行為主，可折疊機款的上市時間將會落在今年第二季內。

外型設計方面，LetsGoDigital根據先前三星的廣告，設計了渲染圖，從渲染圖來看，該機款有著纖細的邊框及輕薄的機身，但並沒有前置鏡頭的設計，也與三星先前在開發者大會上展示的不同。在三星開發者大會上，該公司展示的機款折疊後，正面會有一條比較小的顯示bar，背後則保留鏡頭位置。

螢幕可摺疊手機成為2019年的科技趨勢之一，5G也不例外。據傳三星已發表了一款具有5G功能的7nm晶片組，用於即將推出的摺疊手機及Galaxy S10系列。部分地區將搭載三星自家Exynos 9820處理器，部分則搭載高通Snapdragon 855處理器。另外，雖然三星為7nm製程在一家代工廠投資數十億美元，但新推出的 Exynos 9820 SoC實際上為8nm製程。

摺疊手機這種大螢幕自然需要有足夠大的電池供電。三星可能會在該機款中使用兩組電池模組，每組電池的容量為2190mAh，總電量達4380mAh。也有報導指出內部兩電池的容量為2200mAh，另外也有傳言該機款總電量將達6000mAh。

關於這款神秘的可折疊螢幕手機，消息可說是眾說紛紜，而確切情況如何可能要由三星官方公開才能確知。

ET快訊
Toyota硬插大門！全公司「苦等2hr」不能下班　車主現身
謝政鵬知女友死訊　IG發文：這玩笑會不會太大
同婚專法明通過行政院會！蔡英文：到了解決問題的時刻
許維恩「緊靠新歡」貼臉輕吻！情侶閃照曝光

關鍵字：三星,折疊螢幕,智慧型手機,Galaxy Fold

點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

預防「錯頻」或「打太快」傳錯訊息　LINE電腦版隱藏功能

三星折疊機搶先發表會曝光　第2季以Galaxy Fold為名上市

iPhone SE再度上架蘋果官網　顏色、型號都齊全249美元起

小米9今日發表　盤點八項升級讓價格破紀錄

iOS 12.1.4再爆災情…連SIM卡都讀不到　 沒用「這功能」先別更新

唱歌、跳舞不夠看　夏普「RoBoHoN」機器人升級「看家」

中華電Hami來電答鈴新增精選夯歌　3/3前申辦年約、一個月只要64元

安卓特色要沒了！　Android Q取消返回鍵改滑動手勢操作

16吋MacBook Pro渲染圖曝光　採無邊框、OLED螢幕和全新鍵盤

Chrome無痕模式不夠「隱形」　Google著手解決

超浪漫！凌晨2點被叫醒去香港　男友6段式闖關求婚暖哭女友

地方阿姨堅信「愛車失竊」急報案 警隔壁巷找到無奈：停錯邊啦...

包貝爾帶妻重回14年前租屋處　包文婧一進屋回憶湧現「瞬間爆哭」

滴妹突然「宣布改名」阿滴准了！　網嗨翻：新名字很可以

歐陽娜娜泛淚對戲黃渤　豁出去哭了「跪地繞口令」

陸籍女大生偷帶火腿腸重罰20萬　崩潰痛哭找爸媽！移民署准入境

台北第一家泰國流水蝦吃到飽　3條玻璃水道任你夾 + 超大生蠔

咬下去才發現是巧克力！　「翻糖鞋子」絕對猜不出來～

林依晨吃醋怎麼辦～　張彬彬捧臉、背後抱各種哄

黃子佼18年愛狗離開了　「49天後帶你歸土」

預防「錯頻」或「打太快」傳錯訊息　LINE電腦版隱藏功能

三星折疊機搶先發表會曝光　第2季以Galaxy Fold為名上市

iPhone SE再度上架蘋果官網　顏色、型號都齊全249美元起

小米9今日發表　盤點八項升級讓價格破紀錄

iOS 12.1.4再爆災情…連SIM卡都讀不到　 沒用「這功能」先別更新

唱歌、跳舞不夠看　夏普「RoBoHoN」機器人升級「看家」

中華電Hami來電答鈴新增精選夯歌　3/3前申辦年約、一個月只要64元

安卓特色要沒了！　Android Q取消返回鍵改滑動手勢操作

16吋MacBook Pro渲染圖曝光　採無邊框、OLED螢幕和全新鍵盤

Chrome無痕模式不夠「隱形」　Google著手解決

白馬王子為何總在森林亂晃？　揭露童話裡沒說的歷史真相

開學季床墊、枕頭買氣噴發　3C家電買起來最高送5千獎學金

雙獅賽更新／蘇智傑、鄭鎧文安打　統一1比0領先西武

冷空氣強度升級！周末冷氣團強襲　最冷時段出爐「北部低溫探12°C」

俄羅斯邀日企開發「北極圈液化天然氣」　安倍盼能領土談判

車禍身亡文大生生為謝政鵬女友　球迷粉絲團哀悼

影／越南成非洲豬瘟疫區　學者警告：東南亞國家早晚淪陷

高中木聯／小高一投打雙雄立功　善化2比1淘汰北科附工

麥基迎生涯第二春　歸功於改當素食主義者

三寶女開車載2兒衝上輕軌　煞車燈亮「攔腰撞爛」

3C家電熱門新聞

iOS再爆災情　沒用這功能別更..

寶可夢涉及兒虐？多名YouTu..

iPhone SE再度上架蘋果..

小米9今日發表　盤點八項升級讓..

LINE電腦版隱藏功能預防「錯..

16吋MacBook Pro渲..

安卓特色要沒了！　新系統取消返..

Galaxy S10未發佈先曝..

Chrome無痕模式不隱形　G..

即／華為P30系列發表日確認

三星可折疊螢幕機款名為Gala..

只要一條USB傳輸線　電腦輕鬆..

索尼確認將發表21:9螢幕手機

雷軍：小米9肯定比小米8貴不少

更多熱門

相關新聞

三星2招左打iPhone右擋Pixel

三星最新旗艦機Galaxy S10系列將於台灣時間周四（21）凌晨發布，但無論三星接下來會拿出怎樣的殺手鐧，都得面臨來自蘋果、Google等其他品牌激烈的競爭。

Google新Pixel手機有望強化雙卡功能

LG確認提前推出5G手機V50 ThinQ

蘋果兩折螢幕專利曝光

三星S10螢幕指紋辨識　螢幕保護貼卻要開洞

讀者迴響

發燒話題

鹽水蜂炮 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 王令麟 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 元宵節

熱門新聞

快訊／沙鹿女師失蹤5天　苗栗尋獲

「我不想再吵了」女子跳樓慘死　男友目睹過程淚崩

用完餐「杯碗盤陣法」暖哭老闆娘

婆媳爆翻臉！哈林帶愛妻「閃搬信義區億級豪宅」

小辣椒從漫威退休！掰了11年鋼鐵人CP

文大女遭公車撞斃　疑為謝政鵬愛侶

24歲女考手排：林北女漢子　拿到駕照嚇到

老公過世！婆婆逼她嫁小叔：二兒接棒

茵芙爆心機女！消音前對話流出「是郭雪芙」

脾氣好炸！和5星座交往「要吵架超難」

又有台灣人在韓出道！「精通3語」笑容超甜

平溪看天燈廁所20元　遊客嗆：丟臉

奴才抱枕熟睡　22歲貓「神複製」

與表哥7年婚變！有馬妹：人生只有一次

黑人騎「三冠王」載范范舊照出土

更多

最夯影音

更多

超浪漫！凌晨2點被叫醒去香港　男友6段式闖關求婚暖哭女友

地方阿姨堅信「愛車失竊」急報案 警隔壁巷找到無奈：停錯邊啦...

包貝爾帶妻重回14年前租屋處　包文婧一進屋回憶湧現「瞬間爆哭」

滴妹突然「宣布改名」阿滴准了！　網嗨翻：新名字很可以

歐陽娜娜泛淚對戲黃渤　豁出去哭了「跪地繞口令」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面