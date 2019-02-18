蘋果iphone摺疊機螢幕兩折專利設計曝光　PK三星

▲蘋果新專利曝光，未來iPhone可望同時搭載內折和外折的折疊螢幕。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

科技中心／綜合報導

摺疊手機似乎已成為各手機廠商想發展的目標，除了三星確定本周發布折疊手機原型機外，小米、華為、LG、摩托羅拉等公司皆有謠言指出想推出相關設備，而智慧型手機一哥蘋果也積極發展相關技術。據美國專利及商標局資料，蘋果在14日時針對摺疊機相關專利進行更新，未來iPhone可望同時搭載內折和外折。

據外媒CNET報導，其實蘋果在2011年就提交了摺疊機的相關專利，而根據這次的專利更新，蘋果是打算將手機螢幕變成可以摺疊的兩塊小螢幕，這與摩托羅拉Razr的香專利類似，便於將手機縮小，方便攜帶。

依據美國專利及商標局資料，蘋果除了展示一折的顯示器向外和顯示器向內的兩種摺疊法，也展示了一種結合內折與外折的三塊摺疊面板。報導認為，蘋果這類可彎曲或折疊的OLED螢幕技術，未來除了用在iPhone上，MacBook和iPad也有機會用上。

先前國外科技網站《Patently Apple》也曾報導，據美國專利局所公布的訊息，蘋果公司申請了一項有關由聚合物所構成的塗層的專利，可以施加在能彎曲的基材上，或許也能夠應用於玻璃層，卻能不降低玻璃的強度，讓可彎曲的螢幕成真。據了解，蘋果這項專利是在去年3月交付給美國專利局的，但目前尚不清楚這項技術實際的應用商品將於何時推出。

蘋果方面對於相關專利曝光一事並未做出回應。報導分析，雖然蘋果的螢幕摺疊專利曝光了，但今年的新iPhone仍不確定會加入相關技術，但有這樣的技術已經相當令人興奮。三星方面則是計畫要在美國時間2月20日的發會上發表新旗艦Galaxy S10系列機和首款商用化可折疊螢幕的手機。

▼三星先前發表的可折疊手機原型機，正是機型預計將於2月20日發表。（圖／路透）