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蘋果iphone摺疊機螢幕兩折專利設計曝光　PK三星

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▲iPhone Xs Max使用一週心得：6個項目比較告訴你值不值 。（圖／記者洪聖壹攝）

▲蘋果新專利曝光，未來iPhone可望同時搭載內折和外折的折疊螢幕。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

科技中心／綜合報導

摺疊手機似乎已成為各手機廠商想發展的目標，除了三星確定本周發布折疊手機原型機外，小米、華為、LG、摩托羅拉等公司皆有謠言指出想推出相關設備，而智慧型手機一哥蘋果也積極發展相關技術。據美國專利及商標局資料，蘋果在14日時針對摺疊機相關專利進行更新，未來iPhone可望同時搭載內折和外折

據外媒CNET報導，其實蘋果在2011年就提交了摺疊機的相關專利，而根據這次的專利更新，蘋果是打算將手機螢幕變成可以摺疊的兩塊小螢幕，這與摩托羅拉Razr的香專利類似，便於將手機縮小，方便攜帶。

依據美國專利及商標局資料，蘋果除了展示一折的顯示器向外和顯示器向內的兩種摺疊法，也展示了一種結合內折與外折的三塊摺疊面板。報導認為，蘋果這類可彎曲或折疊的OLED螢幕技術，未來除了用在iPhone上，MacBook和iPad也有機會用上。

先前國外科技網站《Patently Apple》也曾報導，據美國專利局所公布的訊息，蘋果公司申請了一項有關由聚合物所構成的塗層的專利，可以施加在能彎曲的基材上，或許也能夠應用於玻璃層，卻能不降低玻璃的強度，讓可彎曲的螢幕成真。據了解，蘋果這項專利是在去年3月交付給美國專利局的，但目前尚不清楚這項技術實際的應用商品將於何時推出。

蘋果方面對於相關專利曝光一事並未做出回應。報導分析，雖然蘋果的螢幕摺疊專利曝光了，但今年的新iPhone仍不確定會加入相關技術，但有這樣的技術已經相當令人興奮。三星方面則是計畫要在美國時間2月20日的發會上發表新旗艦Galaxy S10系列機和首款商用化可折疊螢幕的手機。

▼三星先前發表的可折疊手機原型機，正是機型預計將於2月20日發表。（圖／路透）

▲▼三星在舊金山的開發者大會發表了近期備受期待的可折疊手機原型機。（圖／路透）

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關鍵字：三星,蘋果,摺疊手機,智慧型手機,螢幕,彎曲

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