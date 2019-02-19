雙門號用戶有福了！Google新Pixel手機有望強化雙卡功能

▲Google Pixel 系列手機。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

科技中心／綜合報導

擁有雙門號的智慧型使用者有福了！外媒報導指出，根據從新的 Android 系統代碼所挖掘的資訊，Google正在著手進行2019年的Pixel手機開發，此外，國外知名論壇XDA上的開發者還發現，今年將發表的Pixel手機，在雙卡雙待功能方面將會有更好的表現。

據外媒《The Verge》報導，其實Google Pixel 2 與 Pixel 3 兩個系列的手機早已有支援雙卡功能，手機皆有一個實體 Sim 卡槽與虛擬 eSim 卡槽，無法同時運行兩個門號，但用戶若要使用不同的門號，就必須自行手動進行調整。

XDA上的開發者也針對「雙卡雙待」的不同進行解，內容提到兩種不同的雙卡雙待，分別是「DSDS」和「DSDA」，其中蘋果去年發表的iPhone XS、iPhone XS Max和iPhone XR所採用的雙卡功能是「DSDS」（雙卡雙待單通），是指兩張Sim卡皆能連線4G及3G功能並待機，但當某一Sim卡連線使用時，另外一張Sim卡就無法使用。「DSDA」（雙卡雙待雙通）則是指兩張Sim卡能同時運作，Sim卡1用來支援4G/3G 的數據傳輸和語音通話，Sim卡2則只用來支援2G/3G的通話功能。

《The Verge》指出，2019年的Pixel手機預計將採用的會是「DSDS」功能。報導更分析，Google應該把這項功能放在一直有在傳聞要推出的「Google Pixel Lite」手機，適用於印度這類雙卡雙待需求相當大的國家。