影／1秒按10下！16歲男奪「俄羅斯方塊世界冠軍」　鬼神般手速超驚人

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俄羅斯方塊是許多人的童年回憶，經典俄羅斯方塊世界錦標賽（Classic Tetris World Championship, CTWC）自2010年至今已經舉辦了9屆，看似簡單的操作方式，實際深入探討卻奧妙無比。知識型Youtuber啾啾鞋日前拍了一支影片來解析這個歷史悠久的遊戲，也曝光了去年世界冠軍16歲的西里（Joseph Saelee）完勝技巧。

在俄羅斯方塊中有個術語叫Delayed Auto-Shift，簡稱DAS，指的是玩家在按方向鍵控制方塊移動時，按下去的瞬間移動第一格是馬上執行的，但方塊移動到第二格就會特別慢，後面接續的移動才會稍微順暢一些。DAS在低速時可能沒什麼影響，但當玩家達到超高速的境界就會是個大麻煩了，不解決這個問題移動範圍就會受限。

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▲知識型Youtuber啾啾鞋拍了一支影片解析俄羅斯方塊的奧秘。（圖／啾啾鞋授權提供）

要解決這個問題有2種方式，第一種是7屆冠軍紐包華（Jonas Neubauer）所使用的方法，就是按著方向鍵不動，第一次的移動仍然會有DAS的問題，但只要把方塊移動到目標位置，接著瞬間放開方向鍵，在這個方塊落下到下一個方塊出現的間隔裡，再次按住方向鍵不放，系統就會視為是一直按著方向鍵的。

另一種玩法則是上屆冠軍西里所使用的Hyper-tapping，意思是每一格的操控都用按的，這樣就可以用極快的速度移動，而且還可以中途切換方向，使用這種方法必須達到「每秒按10下」的手速才能避免DAS的問題，也就是說在每局約8分鐘的時間內都維持這個速度，真的只有頂尖的高手才能辦到。

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