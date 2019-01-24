被「已讀不回」超鬱悶？　 心理學家「1個理論」揭密原因

▲ 傳訊息被已讀不回，心情往往都超不爽、鬱悶。（示意圖／本報示意圖）

生活中心／綜合報導

「為什麼你已讀不回！」隨著現在通訊軟體越來越方便，乍看之下貼心的 「已讀」功能，反而變成破壞雙方感情的設計。傳訊息的人過度糾結於這2個字，因為對方沒有及時回應自己而焦慮、憤怒甚至憂鬱，收到訊息的人也礙於「回話的壓力」，不想回覆或不知道要怎麼回覆而身陷困擾。不過到底為什麼「被已讀不回」心情會悶悶的呢？最近就有心理學家對此做出了一套解釋。

知識型Youtuber「啾啾鞋」日前在影片中分享了一套心理學家的理論。他提到，人們之所以會因為已讀不回而「感到不爽」，其實可以用「社會尺標理論」來做說明。這套理論強調「每個人的自尊心，都有很大一部份是來自於別人對自己的看法，就這樣在心中形成一個類似尺標的東西，以此來衡量自己的自尊，如果被他人所接受，那就稱為『社會涵括』；被他人否定、拒絕，則稱為『社會排除』，通過『社會涵括』與『社會排除』，人們心中的自尊尺規會有所變化。」

▲ 你也曾被已讀不回嗎？（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

心理學家認為，通訊軟體的「已讀」功能，正是利用了這個人心的弱點，由於害怕被別人拒絕、被社會排除，才會急切地想知道對方是否收到傳出去的訊息。「已讀」之所以令人厭惡，真正的原因不是因為對方沒有及時回覆，而是因為這帶給傳訊息的人「自己不被重視、得不到接受」的感受。

先前有項調查詢問到200名受訪者，自己在發送訊息之後，最希望對方馬上回覆的對象前三名，依序是戀人、親密的好友以及雙親；反之，自己在接收訊息時，對方傳訊息來會感受到最大壓力的前三名，依序是戀人跟老闆並列第一，接著是親密的好友。





▲ 被越親密的對象已讀，往往容忍的程度也越低。（圖／記者陳俊宏攝）

當這兩種不同的角度交叉比較後，可以看出，如果對象屬於一般朋友，或者是社經地位較高者，人們通常會「嚴以律己，寬以待人」，不必要求對方及時回覆自己傳送過去的訊息，但自己收到對方的訊息就會盡量趕快回覆；相反的，如果對象屬於親密的朋友或戀人，人們就會「寬以律己，嚴以待人」，對象一定要立刻回覆自己傳送過去的訊息，但自己收到對方的訊息就可以不用急著回。

許多網友看完這樣的研究分析後，紛紛在下方留言「已讀不回，其實就算是一種回應了」、「寧可不讀也不要已讀，不然自己也會忘記回」、「總是有人要被已讀的吧，不然說拜拜或晚安不就沒完沒了」、「不讀不回才是更討厭的吧」、「所以我都開預覽，先看完再決定要不要點開回」、「所以我愛用微信，因為沒有已讀功能。」