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外派東莞45K！「5張來回機票+年假42天」還包吃住...一周工時78hr他嚇傻

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▲東莞夜景（圖／CFP）

▲他得到一個外派中國大陸廣東東莞的工作機會。（圖／CFP）

網搜小組／綜合報導

外派的薪水要多少才合理？一名網友在mobile01論壇上發問，他大學畢業4年了，卻沒有什麼厲害的成就和資歷，最近獲得一個外派中國大陸東莞的機會，月薪4萬5千元台幣包吃住，還有1年5次的來回機票和42天假，但1周要上班6天，每天13小時，一周工時就高達78小時，讓他非常猶豫該不該接受這個工作。

該名網友在mobile01論壇的「職場甘苦談」發文，他大學在一間尾端大學念電機系，畢業4年了還沒有什麼成就和資歷，對於未來也沒什麼明確的目標，現在的工作是現場儲備幹部，已經工作1年了還是學不太到東西，讓他開始有轉職的念頭。

請繼續往下閱讀...

最近他得到一個外派東莞當研發助理工程師的機會，工作內容是做充電頭的變壓組件，老闆也說在公司想學什麼都可以，試用期過後月薪4萬5千元台幣，每天要工作13小時，周一到周六都要上班，也沒有加班費，但公司有集中宿舍包吃包住，每年還有5次的來回機票和42天假。

貼文一出立刻引起持正反意見的網友們熱議，許多人覺得這樣的工作條件太差了，建議他找其他工作，「這樣你也考慮」、「當然不要」、「你是去做心酸的嗎？這種老闆不會對你太好的」、「去東莞45K，要吃屎是嗎」、「我在台灣打工拿的都比這高」、「這種芭樂薪水去了也只是跟著芭樂主管做芭樂工作」。

但也有不少網友覺得可以趁年輕多看看累積經驗，「基本上吃公司住公司，有阿姨幫忙洗衣服，還能增廣見聞，洗一個有派駐的資歷，端看自己怎麼評估，有些東西是不能用薪水衡量的」、「樓主如果30歲的話，年輕去看看也不錯」、「薪水是低了點，如果當作練功是可以過去一陣子就好」、「其實我是鼓勵去磨練看看」。

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關鍵字：mobile01,外派,東莞,職場

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