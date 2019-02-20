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柯文哲拚總統6月解決大巨蛋　台日團隊曝光「驚見日本首富」

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圖、文／鏡週刊

台北市長柯文哲連任成功後，問鼎2020總統呼聲不斷，他雖然動作頻頻卻始終未鬆口；知情人士透露，柯P農曆年前拜會一位有意承接大巨蛋的本土企業主時，明確表態會在6月解決大巨蛋續建爭議，恰巧與他打算在6月宣布參選總統與否的時機吻合，有意在表態前搬開參選的最大路障已不言而喻。

種種跡象顯示，柯文哲角逐總統已到了箭在弦上的地步，但隨著北市府勒令大巨蛋停工將在5月20日屆滿4年，大巨蛋案懸而未決，形同柯參選大位的最大絆腳石，柯連任後，預定4月中赴北市議會進行首次施政報告，大巨蛋如何解套仍是各方關注的焦點，柯P去年選後曾首度明確表態：「（大巨蛋）不拆就是要蓋，不然要幹什麼？」

▲▼原定2015年落成的大巨蛋現已接近封頂，但周邊外牆仍舊未擺脫爛尾樓外觀。（圖／鏡週刊提供）

▲原定2015年落成的大巨蛋現已接近封頂，但周邊外牆仍舊未擺脫爛尾樓外觀。（圖／鏡週刊提供，下同）

本刊調查，柯P不只曾公開宣示大巨蛋將朝續建的方向邁進，農曆年前更積極穿梭尋求解套方案。知情人士透露，柯日前拜會一位有意接手大巨蛋經營權的本土企業主，就大巨蛋股權交易交換意見，過程中柯明確表態說：「一定會在6月前解決大巨蛋爭議。」由於柯先前被問到是否參選總統時多次回答：「6月再問我！」不難看出他極力掙脫大巨蛋泥淖的急切心態，為參選總統預作準備。

本刊日前直擊柯文哲到翠山莊拜訪李登輝，市府副發言人柯昱安當晚證實，柯文哲下午4時左右拜會李登輝，停留時間約半小時，雙方閒話家常、相談甚歡。知情人士說，兩人談話內容多半圍繞在李登輝的身體情況，雖然因健康因素講話間會有停頓，但見面時李突然繃出這句話，柯愣了一下並沒有回話。

▲▼原定2015年落成的大巨蛋現已接近封頂，但周邊外牆仍舊未擺脫爛尾樓外觀。（圖／鏡週刊提供）

知情人士指出，柯文哲去年8月曾經前往探視李登輝，當時李也曾調侃柯文哲說，他聽到很多年輕人都支持柯文哲選總統。當時柯文哲則笑答「我沒有要選總統啦！」

李登輝對柯文哲這次探視相當開心，稱讚他身為一名政治人物，當市長表現很好，也對柯媽媽十分有印象，更用台語說「有你媽媽在，你沒問題」。

李登輝隨扈透露，因李跌傷的關係，多半不會進行長時間的訪談，但這次拜會中，是李跌傷以來話說最多的一次，但雙方仍相談甚歡。

▲大巨蛋3月都審將聚焦疏散模擬動線，攸關大巨蛋能否在6月取得復工令。（圖／鏡週刊提供）

▲大巨蛋3月都審將聚焦疏散模擬動線，攸關大巨蛋能否在6月取得復工令。

遠雄大巨蛋在3月都審通過後，股權交易案可望浮出檯面，交易金額上看300億元，新團隊中最引人關注的，是擁有日本職棒福岡軟銀鷹隊的日商軟銀集團（SoftBank），不僅經營巨蛋棒球場有豐富經驗，屆時甚至可透過這層關係，對台日職棒進行更密切的交流，已拿過5次日職總冠軍的軟銀隊，也有機會到台灣大巨蛋舉行海外賽事。

軟體銀行集團創辦人孫正義，是日籍韓裔創業家，1981年創業，一路打拚憑著預見未來的眼光，獨家引進iPhone，順利成為日本電信巨擘，甚至成為日本首富。

至於大巨蛋交易傳聞已久，不只遠雄想賣，柯P也對大巨蛋交由其他團隊經營，表現出樂觀其成的態度。本刊調查，國內多家金控公司得知遠雄有意求售大巨蛋後，都曾評估接手的可能，儘管遠雄對外強調，股權轉讓沒有特定對象，但經過多方接觸後，目前鎖定交易的對象，是一家台日合作的投資公司。

▲▼原定2015年落成的大巨蛋現已接近封頂，但周邊外牆仍舊未擺脫爛尾樓外觀。（圖／鏡週刊提供）

▲軟銀董事長孫正義（右）投資眼光精準，手上擁有近千億美元的創投基金。

知情人士向本刊透露，這家設在日本的投資公司，預定分二階段買下遠雄巨蛋公司股權。依照BOT合約規定，遠雄將先讓售大巨蛋50％股權，等取得使用執照或大巨蛋完工後，再移轉剩餘股權，遠雄只需負責興建部分，營運則由新團隊接手，該團隊包括國內2位傳產企業主、日商軟銀集團及泰國正大集團董事長謝國民，四方出資的新團隊，就是大巨蛋未來完工後的新經營團隊。

本刊掌握，今年農曆春節前夕，一名與日本投資公司和北市府高層都有聯繫的本土企業界人士，主動聯繫柯的核心幕僚蔡壁如，希望安排與柯P見面，就大巨蛋股權交易案交換意見，並邀蔡一同參加，但蔡因另有行程未能出席，改由市長辦公室主任李文宗陪同柯，與有意接手的企業主見面。

事後，這名在雙方之間穿梭的牽線人，還特別去電柯市府，表示希望能安排另一次簡報，也請北市府派出可代表柯本人的核心幕僚當窗口，以確保雙方未來的溝通無礙。

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關鍵字：鏡週刊,柯文哲,大巨蛋,遠雄

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