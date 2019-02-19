大典館「5樓使用執照蓋出8樓建物」　柯文哲痛批無法無天

▲文化大學大典館日前發生火災，16人受困，1名學生命危送醫。（圖／記者黃彥傑攝）

記者陳家祥／台北報導

文化大學大典館13日發生火災造成2重傷，讓違建、老屋等議題再度被討論。19日公安會報建管處報告大典館合法建物總共有5樓，加蓋有3個樓層，引來市長柯文哲痛批，當初5樓的使用執照，最後卻蓋出8樓的建物，真的是無法無天，當場裁示列專案處理。而建管處表示，已要求文大進行補照。

北市府19日下午舉行公安會報，柯文哲聽完都發局報告後，突然詢問建管處文化大學大典館目前情況。建管處表示，失火的大典館文大合法建物總共有5樓，加蓋有3個樓層，屬民國83年以前的既存違建；由於違建高達3層，已達建管處「頂2層違建專案」條件，有公共安全者疑慮，按北市過去作法應列管排拆。

建管處官員表示，大典管這部分屬於程序違建，文大正在進行程序的補照，因為目前校方在檢討整個校區的容積率，依規定大學屬於文教區，法定容積約是160，但目前現有校舍已經超過160，前現況是整個校區使用分區有文教區、學校用地、風景區等，所以現在併案再檢討，假如容積率符合，這3層是可以依規定補照，文大一直在檢討這塊看如何合法。

▲柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

但柯文哲對此非常不滿意，表示現在去抓他他就說要提出申請，申請1、2年還在申請，後來就發現違建拆不掉，還透露文山區那個案子也是一樣，「這是要通案解決，不然以後台北市每個都用這招，如果這樣講得通，那以後台北市每一個都不按圖施工了。」

「哪有什麼叫程序違建，你根本就不按圖施工。」柯文哲說，只要沒有超過容積率，從此台北市沒有不按圖施工的問題，所以我覺得那是破洞；柯說，怎麼會一個那麼大的破洞在那裏，擺明睜眼說瞎話，「按照你說法只要台北市所有建物沒有超過容積率，通通沒有不按圖施工問題，他說我現在要申請，申請中不可以拆我，拖了2、3年，所以他永遠都在補照中，我覺得這是一個破洞啦，這我不同意」，直言解釋權空間太大。

柯最後指示建管處，該案將列專案進到市長室報告，未來將有明訂一個時程。柯還不忘抱怨，有權有勢的人就可以這樣解釋，沒錢沒勢的就整你，這個漏洞他要處理，頂樓加蓋1樓就算了，還蓋到3樓也太厲害了。他最後詢問建管處大典蓋興建多久，建管處回應民國65年至今，柯直呼，「天啊！50多年後（違建）終於被發現了。」