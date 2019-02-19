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不裝住警器理賠少一點　柯P用體重舉例：太重的健保費要高點

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▲▼柯文哲出席國際扶輪 3523 地區歲末寒冬送暖-獨居長者圍爐餐會 。（圖／記者湯興漢攝）

▲柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市重大火災死傷案件頻傳，北市府積極推行民眾在自宅加裝火災住警器，目前全市安裝率達75.12%。但市長柯文哲認為，75.12%已達緊繃難再增加，「會裝的都裝了，剩下就是政策」；柯認為，要有獎懲政策，如果民眾不裝，以後遇到意外的保險費、理賠就要少一點。最後柯要求消防局，公布各里的安裝率，盼各里長鼓勵里民安裝。

柯文哲19日下午主持公安會報，針對住警器議題，他表示，台北市安裝率75％差不多極限了，會裝的都裝了，最近火災死傷的案件都沒有裝。雖然裝了不會減少火災發生，但很明顯會減少死傷，「現在為了你好，免費給你裝還不裝」，然後再來申請保險理賠，直呼「這樣不合理」。

柯文哲會中也建議，可以跟保險公司說有裝的跟沒有裝的賠款不一樣，「一定要有一個獎勵和處罰措施，像你沒裝的以後火災死傷補助比較少」，直言叫你裝不裝，出事燒傷、燒死了再領慰問金。

「我倒覺得這條應該是要有獎懲。」柯文哲說，一個是不知道另一個是知道了但不裝，第一步你要讓民眾知道，可以貼個告示提醒民眾房子缺什麼、去哪裡可以買或是郵購，「其實大部分看一看還是會去買」；再來就是，如果你不裝，以後遇到意外，你的保險費、理賠就少一點，「你自己讓自己房子弄得不安全，火災你又要申請理賠幹什麼？」

柯文哲還說，其實健保費也應該這樣，「你體重太重、抽菸、喝酒，保險費健保費本來就要高一點，你把自己弄得不安全，有抽菸、吃檳榔的付多一點，不運動、體重過重的也付多一點，這樣才公平。」

柯文哲認為，裝設住警器可明顯減少死傷，但部分民眾還是沒有裝設，要求消防局公布各里的安裝率，盼里長能鼓勵里民安裝。柯還說，當安裝率達到95%時，就要公布未安裝居民住址，要一手蘿蔔、一手棍棒。

會後消防局長吳俊鴻表示，公布住址涉及個資問題，還需要再研議，但近日會公布各里的裝設率。吳說，截至今年1月，台北市中山區裝設率達100%，而文山區、萬華區、士林區、北投區的裝設率低於75%，目標今年底結束可達到80%以上的安裝率。

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關鍵字：柯文哲,柯P,台北市,住警器

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