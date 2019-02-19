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影／冬衣先別收！周末又有「大陸冷氣團」可能來襲　北部低溫再探13°C

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記者賴文萱／台北報導

冬衣先別急著收起來！根據氣象局最新預報資料顯示，周五晚上起，新一波冷空氣來襲，強度介於東北季風或大陸冷氣團等級，將影響周六日兩天天氣。屆時北部、東北部地區白天高溫僅有16-19度，低溫下探13-15度，以周六深夜到周日清晨最冷，中南部則要留意日夜溫差大，白天高溫25-26度，但低溫僅有16-18度。

▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲周末又有冷空氣來襲，強度介於東北季風至大陸冷氣團間，北部低溫將下探13度。（圖／中央氣象局）

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▲▼天氣,寒流,大陸冷氣團。（圖／記者黃克翔攝）

▲冬裝先別收，周末又有冷空氣來襲，北部低溫再下探13度。（圖／記者屠惠剛攝）

氣象局預報員張承傳說，周三至周四期間有鋒面在北部海面附近生成，大氣環境較不穩定，但主要以東半部、北部山區以及午後的中南部山區會有雨勢，天氣以白天舒適溫暖、夜晚稍涼為主，北部高溫約25-26度，中南部高溫則接近30度。

▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲冷空氣影響周末兩天天氣，北部低溫下探13-15度，以周六深夜到周日清晨最冷。（圖／中央氣象局）

不過，周五上半天會有明顯水氣通過，西半部下雨機率高，尤其中部以北雨勢明顯，到了周五晚上起，東北季風或大陸冷氣團開始南下，將影響周六日2天。屆時，北部整天高溫僅16-19度，低溫下探13-15度，以周六深夜到周日清晨最冷。其他地區白天高溫則仍有25-26度，但低溫16-18度，要留意日夜溫差大狀況。到了下周一二，冷空氣強度就會減弱，屬東北季風影響天氣。

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關鍵字：冷氣團,冷空氣,氣象局,氣象雲,冬天

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