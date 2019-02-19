元宵節「冬→夏」飆破30℃！暖3天「滑梯式急墜」　周五北東再轉濕涼

▲元宵前氣溫回升一路暖到22日。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許凱彰／台北報導

根據中央氣象局預報，19日元宵節，各地高溫都在27℃以上，中南部最高甚至可以到32℃。據了解，22日（周五）至24日（周日）有另一波東北季風南下，迎風面北、東轉有局部雨，冷空氣雖然比較弱，北台灣高溫明顯下降、再轉濕涼，對背風面中南部影響較小。

據悉，19日各地高溫都在27℃以上。氣象局表示，20日（周三）北部及東半部地區有局部短暫陣雨，午後中南部山區有局部短暫陣性降雨；21、22日鋒面容易在台灣北部海面附近生成，台灣則在南方較為暖濕空氣的影響範圍內，大氣環境較不穩定，有利於雲雨發展，除北部及東半部地區有局部間歇性陣雨外，中南部地區也有機會出現零星短暫陣雨。

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氣象局說，23、24日東北季風再度增強，迎風面北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲的天氣；下周一（25日）至下周三（27日）北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區為多雲。

▲天氣暖3天到周五，北東轉濕涼。（圖／翻攝自中央氣象局，下同）

氣象專家吳德榮18日在「三立準氣象·老大洩天機」專欄提到，根據歐洲中期預報中心(ECMWF)最新模式模擬顯示，至21日氣溫回升，22日至24日有另一波東北季風南下，迎風面北部及東半部轉有局部雨，冷空氣雖偏弱，北台灣高溫明顯下降、再轉濕涼，對背風面中南部地區影響較小。

氣象達人彭啟明也在臉書上表示，這周的天氣進入春天變化較大的特性，大致到21日前，北部、東半部回溫，白天感受明顯，有機會可以到23至27℃，清晨各地不同，但已經回到15至18℃。另外，在東北角到宜蘭或到東半部因地形會產生局部降雨，中南部變化不大，還是接近27-29℃；而這幾天雖回溫，但在早晚期間容易有濃霧產生，同時也牽動中南部到西半部空氣污染及霧霾現象。





除此之外，彭啟明還直指，未來幾天有機會有些雲系接近，台灣附近天氣稍不穩定，有些局部零星陣雨產生，尤其在22日之後幾天，因東北風會增強，可能有較多水氣接近，「北部、東半部易有雨勢，溫度也下滑」。預期維持幾天一波南北風對峙、有節奏轉換天氣型態的態勢。

彭啟明還提到，最近的發展的確很像春天的特性，有東北風南下，但冷空氣強度也不夠強，南風也開始很穩定的增強，只是雙方勢力都無法全盤掌控台灣的天氣，但這樣的變化可能讓溫度上下波動大，濕度也容易有明顯的變化，有時候降溫的溫差，也不亞於冬季時的冷空氣。