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「雨水」見台灣春雷第一響　彭啟明：天氣要開始不一樣了！

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▲▼ 閃電 。（圖／記者徐文彬攝）

▲彭啟明指出，今年台灣第一波春雷響起，代表天氣要開始不一樣了。（圖／資料照／記者徐文彬攝）

記者賴文萱／台北報導

今天除了是元宵節，也是24節氣中的「雨水」，天氣風險公司總監彭啟明表示，今年台灣第一波春雷已經響起，比平均值早一點，但不算特別早，但這代表「天氣要開始不一樣了」。他說，事實上，過去幾天在越南或到廣東廣西附近，都持續有明顯的閃電現象發展，代表春天的對流系統在東亞已經開始發展。

彭啟明說，今年台灣第一波的春雷，清晨在澎湖附近開始發展起來，隨後對流雲系飄往西半部，在彰化外海也有閃電，通常閃電有分雲對雲的雲內閃電，另外就是雲對地的閃電，雲對地的閃電大約佔總閃電的一到兩成，目前的對流還不夠旺盛，因此今天彰化外海多是雲對雲的閃電。

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▲▼春雷。（圖／翻攝自氣象達人彭啟明FB粉專）

▲天氣風險公司指出，閃電監測網清晨在彰化沿海有閃電訊號，今年台灣第一波春雷已經響起。（圖／翻攝自氣象達人彭啟明FB粉專

春雷有什麼意義？彭啟明表示，習俗上通常發生在3月5或6日的驚蟄這個節氣前後，早一點代表對流較旺盛，春天早一點到，晚一點代表冬天尚未過去，這也很有大氣的科學意義。歷年最早的春雷在1980、1997年的2/1，平均值在2/23-24，今年春雷稍微早一點，剛好提早一個節氣，在今天元宵節，也恰巧是二十四節氣雨水這一天，也代表天氣要開始不一樣了。事實上，過去幾天，在越南或到廣東廣西附近，都持續有明顯的閃電現象發展，也代表春天的對流系統在東亞已經開始發展。

不過針對春雷的觀測，氣象局預報員張承傳則指出，今天凌晨在彰化地區確實有民眾聽到第一道春雷，但之前氣象局都是以人工測站有觀測到的紀錄才會列入，因此這次並不會列入紀錄，未來則可能會納入考慮。

至於元宵夜天氣，彭啟明表示，今天凌晨的這一波降雨，目前已經減緩，大致上今天將回溫轉晴，也變得較為晴朗，不過還是有局部零星的小區域降雨，大致上今晚元宵節，應該各地是很舒服適合賞花燈，也可以看到較大較亮的超級月亮，也建議民眾好好把握。

▲2019台灣燈會今18日晚預演　國際級表演氣勢磅礡▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲2019台灣燈會在屏東，國際級表演氣勢磅礡。（圖／記者陳崑福翻攝）

今天的溫度將較周一回溫許多，北部可以到25-27度，中南部有機會突破30度，白天甚至太陽有點大，如果穿太多，甚至有點熱的感覺，晚上大約在18-20度間，不算冷，但稍微有點涼，還是要穿長袖較為合適。

▲▼元宵節天氣。（圖／中央氣象局）

▲元宵節各地天氣概況。（圖／中央氣象局）

這幾天大致都維持類似的天氣，但要留意中國大陸南方的雲系發展，不時有小系統發展移入，有時候會有局部對流發展起來，這很難從一兩天前可以預測得知，只能說有這樣的機會。但搭配氣象人員監測，可以在移入台灣本島前幾小時，看到動態變化，這就是典型春天變化大的特性，變化的速度遠快於預測上更新的頻率。

下一波的變化會在周末，預期東北風會南下影響台灣，北部及東半部又轉為陰沉偶陣雨的天氣類型，下周一起又會回溫轉晴，近期到三月初，大致上還維持幾天一波的動態變化，天氣不算差，但有變化。而在關島附近的熱帶性低氣壓，有機會在這一兩天發展成為今年第二颱風蝴蝶，但對台灣影響機會不高，大家不用擔心。

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關鍵字：天氣,氣象局,氣象雲,春雷,雨水,彭啟明

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