2月颱「蝴蝶」最快今生成　吳德榮：從未有侵台的記錄

▲颱風蝴蝶未來潛勢路徑。（圖／中央氣象局提供，下同）

生活中心／台北報導

中央氣象局表示，目前在關島東南東方約2000公里的海面上有一個熱帶性低氣壓，未來1、2天有機會變颱風，如果成颱將是今年第2號颱風「蝴蝶」（ Wutip，澳門提供，一種昆蟲）。對此，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮表示，歷史資料顯示，「2月颱」並不稀奇，也從未有侵台的記錄。

吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄表示，截至今日凌晨5時的觀測資料顯示，日累積雨量圖在中部以北沿海有明顯降雨，降雨已停歇，今日各地大多為多雲時晴、舒適至微熱的天氣，北部約在27度、中部約在29度、南部在32度左右、東部28度左右。

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▲熱帶性低氣壓最快今天生成颱風。

至於颱風最新動態，吳德榮分析，關島東南東方約2000公里海面上的熱帶擾動，凌晨2時「中央氣象局」及「日本地區中心」（RSMC）皆將其升格為「熱帶性低氣壓」，預期其有發展成颱風的趨勢，歷史資料顯示，「2月颱」並不稀奇，也從未有侵台的記錄。

氣象局發布「熱帶性低氣壓特報」表示，熱帶低壓在關島東南東方約2000公里海面上，向西移動，時速20公里。王品翔指出，熱帶低壓有持續發展空間，這1、2天有機會變颱風，未來往西北西移動，應對台灣不會有影響。今是24節氣的「雨水」，代表降雨機率明顯增高。