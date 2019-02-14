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AIT處長酈英傑拜會竹市府　林智堅力邀美商投資

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▲美國在台協會AIT處長酈英傑率團隊拜會新竹市長林智堅。（圖／新竹市政府提供）

▲美國在台協會AIT處長酈英傑率團隊拜會新竹市長林智堅。（圖／新竹市政府提供）

凱擘振道記者蔡文綺／新竹報導

美國在台協會AIT處長酈英傑13日下午率團隊拜會新竹市長林智堅，雙方就竹市經濟產業、資訊安全、竹科X計畫等多項議題交流，林智堅特別向酈英傑處長力薦竹市良好投資環境，盼藉AIT之力，邀請更多美商投資竹市，酈英傑也正面回應，表示未來與新竹市在科技上有更多合作是很自然的事，更力讚竹市擁有很理想的宜居環境，也相約再訪竹市，更深入認識這座科技古城。

「新竹市好像一個烏托邦。」酈英傑對新竹市的宜居環境印象深刻，他表示，新竹市有很理想的環境，所得、出生率、教育水平都很好，是很宜居的城市，並稱讚林智堅「很聰明」，掌握人民需要，因此深獲得人民的支持，在新竹市成功連任。

林智堅回應，施政首重完成人民所需，四年時間很短，長期宏觀建設要有，與人民習習相關的建設更不能少，要讓人民明確感受城市改變，加上新竹市人口結構特殊，年輕人多、白領階級多，市民重視首長政績，他也將持續努力建設，用政績得到市民支持。

林智堅向酈英傑力薦新竹市良好投資環境，「美商投資時務必考慮新竹市優質產業環境」，盼借AIT之力邀請更多美商投資竹市，他指出，新竹市是半導體產業重鎮、全台最重要科技城，消費力更不在話下，竹科提供穩定就業與高薪資，他相當重視園區發展，過去四年他想方設法創造良好投資環境，力邀在地企業、外商前來投資，也與中油、台肥國營事業合作，將36公頃土地規劃成竹科X，盼吸引企業進駐。

酈英傑也正面回應，未來與新竹市在科技上有更多合作是自然的，也問及新竹市未來四年的發展規劃，林智堅市長表示，為了讓外商繼續投資，持續提供城市低汙染、穩定、高收入的就業機會，希望竹科的經濟動能繼續在這座城市發生，地方政府應排除企業投資障礙，協助企業發展，盼讓台商製造變成台灣製造。

酈英傑也針對資訊安全、經濟發展、施政方向等向林智堅提出討論，他提到，台灣智慧財產權、企業、政府資訊等面臨被剽竊問題，盼地方政府與中央共同，加強捍衛資訊安全；林智堅表示，台灣高科技產業已投入不少成本處理資訊安全的問題，近來行政院也在採購設備上強調資安問題，但目前國際駭客攻擊強度超乎想像，市政府也持續提高警覺，並投入更多資源、人力，提高台灣捍衛資安的知識與技能。

會後林智堅也帶著酈英傑、經濟組組長Jeff Horwitz 、經濟組經濟官Ryan Engen 、經濟組資深研究員史大慶一同參觀90年古蹟新竹州廳，不僅到市長室裡的秘密空中花園，眺望新竹市風貌，也到新竹藝術燈區最夯的打卡熱點「蓋亞」，向他們分享台灣的年節氣氛將一路持續到元宵節，若下次有機會再造訪新竹，他必定會親自當導遊帶他們深度遊新竹。

凱擘新竹 蔡文綺 採訪報導

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關鍵字：AIT, 酈英傑

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