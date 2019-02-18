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誤認仇家不顧對方妻小在車上　莽男街頭狂轟17槍

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▲台中太平槍擊案／歹徒當街朝汽車內連開6槍　畫面曝光！。（圖／翻攝自爆料公社）

▲吳姓男子對車內狂轟，畫面聳動！（圖／翻攝自爆料公社）

記者吳銘峯／台北報導

有多起槍砲前科的台中市男子吳東宗，2017年9月間，喝了酒後誤認姪兒的朋友朱姓男子為仇家，竟不顧對方妻小都在車上，就持槍朝朱男座車狂轟多槍，又追殺進一旁的店家，總計開轟17槍。最高法院審理後，18日將他判刑9年2月定讞。

判決指出，家住台中市太平區的吳東宗（45歲），有多次槍砲前科，從年輕時起就經常進出監獄，直到2011年假釋出獄。但他出獄後，懷疑住家對面賣菜的葉姓男子，經常散布他假釋後仍在幹壞事的謠言，雙方曾發生口角。而本案發生於2017年9月21日，下午2時許，吳男先到姪子經營的檳榔攤喝酒，一夥人喝到3點多，這時姪子的朱姓友人，帶著妻小與王姓友人，開車停到檳榔攤前，打算與吳男姪子聊天。

吳男這時突然衝回家中，拿出預藏的改造手槍，返回檳榔攤後，喝令站在車門旁聊天的姪子讓開，而後將手槍伸進車內，朝朱男近距離狂轟7槍。朱男胸腹、手臂遭到子彈貫穿，但因雙手護頭，頭部躲過致命槍傷，一旁的王姓友人也也被波及。吳男這時又繞過車前，朝路面開了3槍，流彈波及駕車經過的林姓女子。吳男再闖進菜攤中開了3槍，賣菜的葉男躲進樓上，沒被槍擊。而吳男接著走出菜攤後，又朝著朱男的車輛開了4槍，總計殺紅眼的吳男開了17槍，造成3人受傷。

朱男負傷駕車逃逸，但最後因傷重車輛失控，撞上路邊，還好朱男後座的3名妻小沒有大礙。朱男送醫急救後，撿回一命。檢警獲報後，以為街頭出現無差別隨機槍殺案件，隨即出動大批警力包圍吳男住家。吳男在親人勸說下，棄械投降。檢警將他帶回偵訊，吳男否認隨機殺人，供稱因為誤認朱男為菜攤葉男的朋友，以為要來尋仇，才打算先發制人。檢方對他提起公訴。

一審法院依殺人未遂罪，將吳男判刑10年。案經上訴，台中高分院二審改判他有期徒刑9年2月。案經上訴第三審，最高法院18日駁回上訴定讞。另外大難不死的朱男也提出民事訴訟，一審判決吳男須賠償367萬元，上訴二審審理中。
 

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關鍵字：法律,人權,仇家,三審,判刑,殺人,莽男,太平區,重判,誤認,最高法院,定讞

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