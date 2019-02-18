狂男報夾狠打再踹斷80歲阿嬤腿　法官裁限制住居南檢不提抗告

▲伊姓男子持報夾暴打毫無恩怨瓜葛的8旬阿嬤，下手兇殘毫不情，檢方聲押，法官僅裁裁限制住居，因已強制送醫檢方不提抗告。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市80歲阿嬤，在仁德區成功里活動中心休息時，遭59歲伊姓男子持報夾暴打狠踹，導致阿嬤頭破血流、腿部骨折送醫，伊嫌被依殺人未遂等罪嫌移送，檢方聲請羈押，但法官認為伊嫌有精神疾病，僅裁定限制住居，讓他無保獲釋，檢方2月18日決定不提抗告。

台南地檢署發言人柯怡伶說指出，被告經本署檢察官聲請羈押遭法院駁回，改現制住居，檢察官不提抗告，簡要說明理由如下：一、被告經法院駁回羈押的聲請，改以現制住居釋放後，檢察官黃榮加隨即通知警察局協助就醫。二、經黃檢察官詢問醫院人員，得知被告至少會住院1至2個月，住院期間無法任意出入醫院，暫時不會回到社區，之後醫院會視其治療成效，評估是否要繼續住院治療。故原認被告若未予以羈押，可能再度危害民眾，有再犯之虞的情況，在住院的1至2個月間，並不會發生。相較於被告進入看守所僅短期被隔離，無法跟與外界接觸，但沒有接受專業治療而言，讓被告住院接受專業治療，是比羈押更好的選擇。故檢察官不提抗告。

台南地院發言人蔡雅惠庭長指出，法官審酌犯嫌有精神疾患，被害人傷勢尚無生命危險，而羈押乃限制人身自由最重處分，兩者權衡之下，認無羈押必要性，因此駁回羈押之聲請，並諭知將犯嫌限制住居。