吳敦義拋黨員民調各半　郝龍斌：賽前改辦法不是明智之舉

▲國民黨副主席郝龍斌19日接受專訪。（圖／翻攝自臉書）



政治中心／綜合報導

國民黨主席吳敦義18日拋出總統初選提名辦法可採用「黨員5成、民調5成」，引發討論。國民黨副主席郝龍斌19日受訪時表示，「賽前改辦法不是明智之舉」，並認為現行辦法用了20年，運作很好，沒有必要改。

國民黨總統初選提名辦陸續傳出不同意見，對此，郝龍斌受訪時表示，任何有意參選人發言過程談到總統初選辦法，只要與現行不同都會被解讀有陰謀論，所以「賽前改辦法不是明智之舉」。

郝龍斌說明，國民黨內黨公職提名規定採7成民調、3成黨員投票，若所有參選人協商過半數支持，可改全民調，提名制度選項就是七三比或全民調，既然有辦法在，這時要改並不妥當，「現行辦法用了20年，運作很好，也沒有必要改」。

針對總統初選提名辦法，郝龍斌認為即使「要改也是下次適用」，就像有常委主張的現任公職須任滿二分之一才能轉參選他職的「二分之一條款」，要談也不是這次適用，並應組一個至少每個參選人都有一個代表的委員會決議。

郝龍斌表示，「現在要決定的是期程，不是初選辦法」，立委選舉提名跟總統大選一樣急，他主張接下來提名工作應分三期程，第一是有現任立委的立委選區提名，其次是吳敦義現任立委的立委選區提名，最後才是總統提名。

郝龍斌建議，當前黨最重要的是「黨內戰將戰力評估」，以滾動式民調了解可能參選人，包含前總統馬英九、高雄市長韓國瑜，也要針對民進黨、無黨籍可能人選做對比式民調，了解選戰強弱，過去縣市長立委選舉都做，這次總統選舉也應該要做。