大武山一大早出現「飛碟雲」　網讚元宵節好日子

▲屏東縣大武山今早出現俗稱飛碟雲的「莢狀雲」。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

19日一大早，有網友拍到屏東縣大武山上出現俗稱「飛碟雲」的莢狀雲，層層雲彩堆疊，相當漂亮，由於今天也是元宵節，更是2019台灣燈會主燈在屏東大鵬灣開幕，而根據氣象局事前預報，今晚11點54分會出現119年來最大的元宵滿月，讓網友直說今天是大好日子。

2019台灣燈會今晚在大鵬灣開幕，下午4時起進行踩街暖場，下午5點左右，有空軍飛機衝場場面，聲勢浩大，隨後由進行團體個人表演；晚上7點進行「萬人點燈．光耀三十」點燈儀式，在總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、立法院長蘇嘉全、縣長潘孟安等人致詞後點燈祈福簽名、發號、擊鼓、鳴鑼開燈，揭開今年燈會序幕。

今天一大早，屏東市林姓網友看到大武山上出現俗稱「飛碟雲」，想到今天燈會開幕、又是元宵節、晚上會出現119年最大的元宵滿月，喜事連連，立即以鏡頭拍下，和朋友分享。

根據維基百本資料，「莢狀雲」以透鏡形狀出現在高空，通常形成於順風的右側，當穩定的潮濕空氣在山區或山脈間流動時，一系列大型的背風波就可能在順風方向形成。如果溫度在波峰處下降或低於露點，空氣中的水分就會凝結，形成莢狀雲。

由於潮濕的空氣會流向谷底形成槽波，雲就會蒸發成水蒸氣。在某些情況下，一連串的莢狀雲會像洪峰一樣連續的波，形成所謂的「波雲」。「波系統」造成大規模的空氣立式流動，並可能產生足夠的水蒸氣凝結造成降水。這種雲經常被人們誤認成為不明飛行物，因為這些雲平滑的外觀十分類似飛碟。有時，莢狀雲的邊緣會出現被稱為「華」的亮麗的顏色。