毒駕男未開大燈被盯上　逆向狂飆逃逸！國道遭攔停搜出海洛因

▲賴男假意配合實則因心虛開車逃逸，最終仍被員警圍捕，並搜出海洛因、依托咪酯及吸食器。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯、葉品辰／南投報導

埔里警分局日前查獲一起毒品駕車案件，員警巡邏時發現一輛自小客車夜間未開大燈行駛，攔查過程中駕駛竟假意配合，加速逃逸、逆向狂飆，警方展開圍捕後順利將人車攔下，並在車內查獲多項毒品，依法移送偵辦。

警方表示，員警於例行巡邏行經埔里鎮忠孝路與北平街口時，發現一輛自小客車未依規定開啟大燈，影響夜間行車安全，遂依法攔查。經查駕駛為66歲賴姓男子，員警目視車內發現疑似安非他命吸食器等可疑物品，基於職務警覺，依法請其下車配合檢查。未料賴男假意翻找證件，竟突然駕車逃逸，沿埔里鎮北環路一帶逆向高速行駛，警方立即通報線上警力支援，並展開圍捕行動，最終於國道六號西向37.2公里處成功將車輛攔停，當場將賴男控制。

▲賴男遭依涉嫌公共危險及違反毒品危害防制條例等罪嫌，移送司法機關偵辦。（圖／記者高堂堯翻攝）

警方隨後在副駕駛座隨身包包內查獲第一級毒品海洛因、第二級毒品依托咪酯及吸食器等證物，均依法扣押，並依涉嫌公共危險及違反毒品危害防制條例等罪嫌，將賴男移送司法機關偵辦。埔里警分局強調，施用毒品後駕車將嚴重影響判斷與反應能力，對社會安全造成高度風險，警方今年度迄今已查獲毒駕案件5件，未來將持續加強巡邏與攔查，呼籲民眾拒絕毒品、遵守交通規則，共同維護用路安全。