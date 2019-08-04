放棄機師工作轉行賣保險！　他「勇敢冒險」首年靠3招年薪破百萬

▲富邦人壽處經理陳世晃。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

人生就是要「勇敢冒險」！富邦人壽處經理陳世晃放棄百萬年薪的機師工作，轉而從事保險業務，對長輩陌生開發有一套的他，短短3個月內薪資突破百萬元，如今更是一路高升至處經理，不僅徹底改變家人對他的看法，同時也不吝於分享陌生開發的3大關鍵提問，一出手就讓客戶點頭。

「勇敢冒險」！ 他從機師、駐唱到轉行賣保險

富邦人壽處經理陳世晃從16歲開始半工半讀，19歲那年成為大學的新鮮人，不過當時台灣薪資大幅停滯，他對未來一點期待也沒有，看見從事機師工作的叔叔，因而開啟機師之路。

一般來說，機師可分為自訓和航空公司培訓，而他一開始則是自訓，特別飛到夏威夷考照，隨後接受航空公司培訓，當時正值青壯年的他，推估至少7年後才有辦法當上巡航機師，儘管年收入破百萬羨煞他人，不過每個人價值觀不同，考量家人都在台灣，最後毅然決然辭職，這個決定卻也讓家人感到震驚，特別是他的父親相當沒辦法接受，甚至在別人面前抬不起頭。

▲陳世晃目前掌管富胤、富決通訊處，營造像Google公司一樣的工作環境，藉此提高工作效率。（圖／記者紀佳妘攝）

陳世晃在卸下機師的身分後，恰巧遇到大學一起玩音樂的團員，於是當起駐唱歌手，同時也兼差做表演、吉他教學，每天忙得不可開交，幾乎沒有多餘的休息時間，短期間來說也許身體還撐得住，不過長期下來身體恐亮起紅燈，由於職業反差過大，最後在他的女朋友、現在的太太點醒之下，開始正視自己未來的人生規劃，最後決定轉戰保險業。

「對待客戶就像對待朋友一樣」，並非以銷售為目的，就當交朋友拉近距離，時間一久若有需求，也會自動找上門。陳世晃這一路以來跌跌撞撞，卻也悟出一套自己的成功訣竅，短短3個月內收入突破百萬元，隨後一路高升至處經理，不僅讓他的父親提早退休，同時也對陳世晃徹底改觀，並以他為傲，甚至還會幫他找客戶。

陌生開發關鍵3問 一見面就讓客戶點頭

踏入保險業之初，陳世晃一切從零基礎開始學起，決定與多數業務員走不同的路，不從身邊的親朋好友著手，反而以「陌生開發」慢慢做起，對於陌生開發長輩很有一套的他，不藏私與大家分享成功的秘訣，有信心在2周內變成自己的客戶。

面對人生歷練相當豐富的長輩，身為晚輩可以做好聆聽的工作，不妨從3個關鍵問題下手，首先第一個問題是人生故事，從中了解為何他們可以在這個時間點退休，通常長輩們非常樂意分享，再者是子女教育，他與父親向來都是相敬如賓，透過聊天分享才得知，原來這就是文化傳承與世代的落差性，拉近與長輩之間的距離，甚至還常常被問要不要一起來吃飯。

▲在通訊處設立之初，陳世晃試圖找出與其他通訊處的差異性，獨樹一幟的風格讓人格外印象深刻。（圖／記者紀佳妘攝）

最後是一個問題是曾在人生低潮時幫助過他們的貴人，這些長輩回想當年的時候，其實內心依然激動，甚至也會淚流滿面，陳世晃說，願意分享這3個問題基本上就算過關，除了感謝叔叔、阿姨不吝於分享故事外，同時也透露，「若有需要是否能給我一個服務的機會，當世晃人生中的貴人」，只要點到為止即可，也有長輩聽完一口答應，希望他針對保險缺口進一步作詳細規劃。

「唯有了解需求，才有辦法做銷售」，陳世晃如今更是掌管富胤通訊處、富決通訊處，他在組織設立之初就已思考出與其他通訊處的差異性，除了營造Google公司的工作環境，提高工作效率外，同時也會協助解決夥伴們的疑難雜症，無論是公事或私事找他求救都OK，像是業績碰到瓶頸，就陪同仁一起去打拚，找出適合自己的方式，因此在同仁眼中是一位特殊的領導人。

▲不僅僅只是活著這世上，人生更應「勇敢冒險」，讓生活充滿樂趣，這也是陳世晃想留給下一代的觀念。（圖／記者紀佳妘攝）

人生就是要「勇敢冒險」！陳世晃認為，人不僅僅只是活著，更應該讓人生變得更有意義，勇敢冒險去做一輩子自己都不會想要去做的事情，且每年都要持續下去，體驗人生不同的層次，千萬別等到生命結束的那天，才後悔還有一些事尚未完成，因此每當他與夥伴談起夢想之際，有人想演舞台劇，也有人參加歌唱比賽，只要在合理範圍之內，就鼓起勇氣去圓夢，讓生活充滿樂趣，這也是他想要傳承給下一個世代的觀念。