　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

放棄機師工作轉行賣保險！　他「勇敢冒險」首年靠3招年薪破百萬

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼富邦人壽處經理陳世晃。（圖／記者紀佳妘攝）

▲富邦人壽處經理陳世晃。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

人生就是要「勇敢冒險」！富邦人壽處經理陳世晃放棄百萬年薪的機師工作，轉而從事保險業務，對長輩陌生開發有一套的他，短短3個月內薪資突破百萬元，如今更是一路高升至處經理，不僅徹底改變家人對他的看法，同時也不吝於分享陌生開發的3大關鍵提問，一出手就讓客戶點頭。

「勇敢冒險」！　他從機師、駐唱到轉行賣保險

富邦人壽處經理陳世晃從16歲開始半工半讀，19歲那年成為大學的新鮮人，不過當時台灣薪資大幅停滯，他對未來一點期待也沒有，看見從事機師工作的叔叔，因而開啟機師之路。

一般來說，機師可分為自訓和航空公司培訓，而他一開始則是自訓，特別飛到夏威夷考照，隨後接受航空公司培訓，當時正值青壯年的他，推估至少7年後才有辦法當上巡航機師，儘管年收入破百萬羨煞他人，不過每個人價值觀不同，考量家人都在台灣，最後毅然決然辭職，這個決定卻也讓家人感到震驚，特別是他的父親相當沒辦法接受，甚至在別人面前抬不起頭。

▲▼陳世晃目前掌管富胤、富決通訊處，營造Google公司的工作環境，藉此提高工作效率。（圖／記者紀佳妘攝）

▲陳世晃目前掌管富胤、富決通訊處，營造像Google公司一樣的工作環境，藉此提高工作效率。（圖／記者紀佳妘攝）

陳世晃在卸下機師的身分後，恰巧遇到大學一起玩音樂的團員，於是當起駐唱歌手，同時也兼差做表演、吉他教學，每天忙得不可開交，幾乎沒有多餘的休息時間，短期間來說也許身體還撐得住，不過長期下來身體恐亮起紅燈，由於職業反差過大，最後在他的女朋友、現在的太太點醒之下，開始正視自己未來的人生規劃，最後決定轉戰保險業。

「對待客戶就像對待朋友一樣」，並非以銷售為目的，就當交朋友拉近距離，時間一久若有需求，也會自動找上門。陳世晃這一路以來跌跌撞撞，卻也悟出一套自己的成功訣竅，短短3個月內收入突破百萬元，隨後一路高升至處經理，不僅讓他的父親提早退休，同時也對陳世晃徹底改觀，並以他為傲，甚至還會幫他找客戶。

陌生開發關鍵3問　一見面就讓客戶點頭

踏入保險業之初，陳世晃一切從零基礎開始學起，決定與多數業務員走不同的路，不從身邊的親朋好友著手，反而以「陌生開發」慢慢做起，對於陌生開發長輩很有一套的他，不藏私與大家分享成功的秘訣，有信心在2周內變成自己的客戶。

面對人生歷練相當豐富的長輩，身為晚輩可以做好聆聽的工作，不妨從3個關鍵問題下手，首先第一個問題是人生故事，從中了解為何他們可以在這個時間點退休，通常長輩們非常樂意分享，再者是子女教育，他與父親向來都是相敬如賓，透過聊天分享才得知，原來這就是文化傳承與世代的落差性，拉近與長輩之間的距離，甚至還常常被問要不要一起來吃飯。

▲▼陳世晃目前掌管富胤、富決通訊處，營造Google公司的工作環境，藉此提高工作效率。（圖／記者紀佳妘攝）

▲在通訊處設立之初，陳世晃試圖找出與其他通訊處的差異性，獨樹一幟的風格讓人格外印象深刻。（圖／記者紀佳妘攝）

最後是一個問題是曾在人生低潮時幫助過他們的貴人，這些長輩回想當年的時候，其實內心依然激動，甚至也會淚流滿面，陳世晃說，願意分享這3個問題基本上就算過關，除了感謝叔叔、阿姨不吝於分享故事外，同時也透露，「若有需要是否能給我一個服務的機會，當世晃人生中的貴人」，只要點到為止即可，也有長輩聽完一口答應，希望他針對保險缺口進一步作詳細規劃。

「唯有了解需求，才有辦法做銷售」，陳世晃如今更是掌管富胤通訊處、富決通訊處，他在組織設立之初就已思考出與其他通訊處的差異性，除了營造Google公司的工作環境，提高工作效率外，同時也會協助解決夥伴們的疑難雜症，無論是公事或私事找他求救都OK，像是業績碰到瓶頸，就陪同仁一起去打拚，找出適合自己的方式，因此在同仁眼中是一位特殊的領導人。

▲▼富邦人壽處經理陳世晃。（圖／記者紀佳妘攝）

▲不僅僅只是活著這世上，人生更應「勇敢冒險」，讓生活充滿樂趣，這也是陳世晃想留給下一代的觀念。（圖／記者紀佳妘攝）

人生就是要「勇敢冒險」！陳世晃認為，人不僅僅只是活著，更應該讓人生變得更有意義，勇敢冒險去做一輩子自己都不會想要去做的事情，且每年都要持續下去，體驗人生不同的層次，千萬別等到生命結束的那天，才後悔還有一些事尚未完成，因此每當他與夥伴談起夢想之際，有人想演舞台劇，也有人參加歌唱比賽，只要在合理範圍之內，就鼓起勇氣去圓夢，讓生活充滿樂趣，這也是他想要傳承給下一個世代的觀念。

ET快訊
高雄女13歲當媽：想跟他結婚…家長曝關鍵轉性求情　18歲爸下
23歲兒騎重機過彎自撞亡　母哭提國賠控護欄害命：為何不把人命

關鍵字：富邦人壽,陳世晃,年薪,機師,工作,保險,陌生開發,駐唱

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

放棄機師工作轉行賣保險！　他「勇敢冒險」首年靠3招年薪破百萬

他「挨餓57hrs」全身家當剩3元 暴雨天拋尊嚴乞討：只想吃飯...

再當一次新娘！阿嬤婚紗初體驗 全程少女心爆棚...祖孫情感動網

驚見綠蠵龜「慘卡岩縫中」殘喘 情侶30分鐘猛力狂推送牠回家

2個月「飲食+重訓」菜單全公開 他狂減10%體脂變身魔鬼筋肉人

超萌雙胞胎大毛鬧脾氣狂跺腳　妹妹二毛一旁看了...無奈白眼

到哪都要看！她邊游泳邊追劇　抬頭捷1小時...網驚：高高手！

王力宏《好聲音》太欣賞男選手！　強制讓3位導師全轉身...一看都傻了XD

直擊攤販！烤章魚腳竟是巨魷腳　魷魚腳泡鹼粉「增胖變軟大15%」

國道擋鳴笛救護車近2分鐘遭狂叭 駕駛疑「切不出去」警：吊銷駕照

回家發現床上5隻奶貓翻肚甜睡！他傻眼完默默收編

放棄機師工作轉行賣保險！　他「勇敢冒險」首年靠3招年薪破百萬

把艾莎放口袋，讓炎炎夏日 Let it go

日本寶可夢推伊布襪子！在腳上探頭探腦　讓少女心爆炸

新北男邀12歲少女「病房激戰SOD」　媽逼問驚曝還有3次：我被叔叔碰了

酒店經紀中埋伏遭砍「滿身血」！好友怒撂17煞　帶刀赴林森北尋仇

Ella收「Selina、Hebe生日大禮」　放生賴解孵、勁寶隔7年姊妹淘之旅

快訊／內湖公寓火警！母子「睡夢中吸入濃煙」　送醫不治雙亡

郭碧婷爆肚子有喜「向佐一句話疑露餡」　教育觀念分歧…她問：生活多了我會煩？

放棄機師工作轉行賣保險！　他「勇敢冒險」首年靠3招年薪破百萬

高雄女13歲當媽：想跟他結婚…家長曝交往後關鍵轉性求情　18歲爸下場揭曉

搶救粗心父母！2022年Hyundai標配「ROA後座乘客警示系統」

「運屍畫面」曝光！壯汪被拖去洗澡 24kg肉體垂死掙扎...網：恐怖片？

保險熱門新聞

放棄機師轉拉保險！靠3招年薪破..

2因素衝擊！外幣保單前5月銷售..

壽險公會選舉　國壽提2點說明澄..

運動省保費！外溢保單上半年銷售..

年輕爸可用外溢保單　糖尿病也有..

用小錢買大保障！單親爸保險規劃..

不幸撞超跑超額責任險才夠賠　全..

一張表搞懂失能險與長照險！　挑..

一張表懂車禍調解官要看的單據

買地17年才能動工　宏泰人壽遭..

別跟錢過不去　保單借款避失效

保險業避險需求增加　期交所推期..

一張圖表秒懂甲乙丙式車體險

車險投保霧煞煞　一張圖表告訴你

更多熱門

相關新聞

運動省保費！外溢保單上半年銷售增逾13倍

運動省保費近年來越來越受歡迎！金管會保險局最新公布，今年前6月外溢保單銷售件數達1萬3,302件，足足比去年同期增加5.48倍，新契約保費則高達1.48億元，一口氣大幅成長13.39倍。

年輕爸可用外溢保單　糖尿病也有醫療險

年薪63萬工程師被女友甩！對方爸媽：在台北要有房

《我要準時下班》不加班有什麼問題？

2因素衝擊！外幣保單前5月銷售大衰退

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 U12世界盃 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 柯文哲 柯P 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 許智傑 吳宗憲 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 任達華 台灣民眾黨

熱門新聞

男每天灌4瓶麥香紅…健檢報告曝

她走心嗆蕾菈「以為自己了不起」

即／台中親親戲院驚傳隨機砍人

太平洋連3颱！9號利奇馬最快明生成

雷／男友KTV摟女老闆！郭雪芙認跟他「睡過了」

唐綺陽2019下半年工作運大公開！

小嫻剪耳下1cm激短髮！

23歲重機兒過彎自撞亡　母哭提國賠控護欄害命

天天吃甜點！8歲女童得腎癌...30天後離世

愛喝酒！28歲男「6器官全爛光」腦子萎縮

興仁公園韓粉擺攤！車主勸導遭嗆

36D網紅「上空僅用手遮點」正對車道

10萬人韓粉社團遭「木馬屠城」

小男孩口腔長肉包　醫劃開驚見「526顆碎牙」

長腿版黃捷「絲襪OL套裝」無辜眼神太迷人

更多

最夯影音

更多

他「挨餓57hrs」全身家當剩3元 暴雨天拋尊嚴乞討：只想吃飯...

再當一次新娘！阿嬤婚紗初體驗 全程少女心爆棚...祖孫情感動網

驚見綠蠵龜「慘卡岩縫中」殘喘 情侶30分鐘猛力狂推送牠回家

2個月「飲食+重訓」菜單全公開 他狂減10%體脂變身魔鬼筋肉人

超萌雙胞胎大毛鬧脾氣狂跺腳　妹妹二毛一旁看了...無奈白眼

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面