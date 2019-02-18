壽險業搶才大作戰PK財補　台灣中國遠雄9~24個月皆推

▲左為台灣人壽總經理莊中慶。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

金融保險業是上班族年後轉職最想進入的前5大行業之一，台灣人壽今天（18日）宣布新人增員計畫，與中國、遠雄等人壽搶才大作戰，財務補助部分從9個月到24個月皆有。

中國信託金融控股公司旗下子公司台灣人壽，今年積極招募1800位業務人力啟動「TOP A新人專案計劃」則提供包括長達12個月額外獎金補貼、量身打造挑戰每月最高獎金新台幣2.5萬元；專案期間享有團體險保額100萬元、團體業外醫療險限額6萬元保障，以及各項獎勵競賽提供業務人員海外榮耀之旅。

台灣人壽總經理莊中慶表示，培養台壽新一代業務人才，從行銷增員、管理輔導到企業經營等提供一系列完整的課程學習，且均能應用數位IPAD行動保工具，建置「Advisory保單健診」系統，可快速連結公司數據資料庫，加速顧客服務，並為客戶規劃客製化保單；手機也搭配「阿龍愛保險line@」通訊軟體，行銷群組即時傳遞最新行銷活動，業務人員第一時間掌握資訊不漏接。

▼中國人壽企業總部。（圖／記者湯興漢攝）

中國人壽則是在去年12月24日即宣布邀請年輕世代人才精英專案，祭出長達15個月的新人財務補助計畫，符合條件且達標者，最高可領取38萬元及一台iPad，助精英人才在中壽開展自己的事業版圖。

▼遠雄人壽。（圖／記者李蕙璇攝）

遠雄人壽更早於去年5月宣布「五年新雄鷹獵新人」計畫，不論是職場新鮮人、轉職或二度就業，皆提供9個月獎金幫助穩定創業初期收入的不穩定，讓新人持續留在遠雄。而「菁英轉戰雄大專案」則是提供24個月的財務補助津貼，給予轉換跑道的同業主管高額組織發展獎金，幫助有企圖心及更多想要在壽險業成功發展人士。

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