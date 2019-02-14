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米克斯柴犬布偶貓備受疼愛　大占寵物險市場率

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▲▼布偶貓。（圖／CFP）

▲布偶貓。（圖／CFP）

記者李蕙璇／台北報導

哪些寵物的主人會為牠們購買醫療保險？根據明台產險統計其寵物險的被保險動物種類，以米克斯、柴犬、貴賓、拉布拉多、博美、布偶貓與美國短毛貓較多。

目前富邦、明台、新安東京海上、泰安產險等多家產物保險公司推出的寵物險，主要開放投保對象為貓、狗。其中，明台產險去年10月推出改良版的第三代寵物險保單之後，由於保單部分內容跟進日本寵物險的推廣經驗，開始較能貼進寵物主人的想法及需求，短短幾個月的新進件保單的件數，遠比過去一整年的不到10張多上好幾倍。

明台產險表示，分析寵物險的被保險動物比例，以狗63%較貓的37%幾乎多上二倍。而種類部分，以拉布拉多、博美、米克斯、柴犬、貴賓、布偶貓、美國短毛貓較多。其平均年齡5歲，雄性占57%、雌性占43%，飼主性別則是女性占69%遠多於男性31%。

東森保代則表示，國內約250萬隻的家犬貓，其寵物險卻只有投保率10萬分之3，遠遠跟不上比英國的24%，也低於日本的投保率，便與《ETtoday寵物雲》商店實體通路及明台產險共同合作，加以推廣寵物險保單。

東森集團於2018年11月上旬舉辦《ETtoday寵物雲》實體店面開幕，販售寵物用品、美容之外，也提供認養機制、義診等服務。而東森集團旗下的東森保險代理人公司也正與明台產險合作推廣寵物險。飼主若要幫毛小孩投保寵物險，未來便可以在其合作的實體通路為寵物投保醫療與責任險。

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關鍵字：米克斯,柴犬,布偶貓,貴賓,拉布拉多,博美,美國短毛貓,寵物險,明台產險,東森保代,狗狗,貓咪,,喵喵,汪汪

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