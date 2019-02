影／「英文大便發表愚蠢評論」羞辱總統？蔡英文不以為意：請老師別放心上

▲總統蔡英文。(圖/記者湯興漢攝)

記者蔣婕妤/台北報導

國立嘉義高中被學生投訴,出題老師在開學英文考卷中用「President Tsai-englishit」一詞羞辱總統蔡英文,甚至以silly這個單字形容演講內容是愚蠢的。總統府發言人林鶴明19日轉述蔡英文說法,強調小英不以為意,「請老師和校長不必放在心上」。

根據媒體報導,教授英文20多年的張姓老師坦言,「President Tsai-englishit made some silly ____in her speech」(總統蔡英文在演講中發表愚蠢的評論)這道題目,主要是想考comments(評論)這個單字,加上也不是期中考這樣的正式考試,而是寒假後的開學測驗,所以才會想用比較輕鬆的方式激發學生的學習意願。

張姓老師表示,很多政治人物講話確實有點蠢,例如美國總統川普就經常語出驚人,而自己本身並沒有特定的政治立場,對於這次出題造成風波感到很抱歉,後續也會好好檢討。出題老師出面澄清,但話題持續延燒,被質疑是污辱蔡英文。

總統府發言人林鶴明19日指出,關於媒體報導嘉義高中張姓老師因日前一份英文考題題目聯想到總統名字,進而引發輿論討論一事,蔡英文透過發言人表示,她知道網路上在討論這件事,「總統不以為意,也請老師和校長不必放在心上。」