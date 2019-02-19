影／蔡英文電爆「Englishit」羞辱考題！　完美示範Comments怎麼用

政治中心／綜合報導

國立嘉義高中被學生投訴，張姓英文老師在試題中用羞辱性單字罵總統蔡英文，事後，張老師澄清，題目主要是想考comments（評論）這個單字。對此，蔡英文19日在臉書化身英文老師，教大家如何使用「comments」這個單字。

▲總統蔡英文。（資料照／記者劉亮亨攝）

蔡英文表示，「comments」有名詞和動詞的用法，首先以名詞用法例句，President Tsai Ing-wen rejects Beijing leader’s unfriendly comments.（蔡英文總統拒絕北京領導人不友善的言論。）

動詞用法例句，As there is no censorship in Taiwan, Brother Caramel can freely comment on public affairs.（台灣沒有審查制度，焦糖哥哥可以自由地評論各種公共議題。）

▲蔡英文化身英文老師。（圖／翻攝蔡英文臉書）

貼文發出後，吸引許多網友留言大讚蔡英文「元首的高度」，統府發言人林鶴明也在留言處表示，蔡英文知道網路上在討論這件事，但總統不以為意，也請老師和校長不必放在心上。

原試卷考題，「President Tsai-englishit made some silly ____in her speech」（總統蔡英文在演講中發表愚蠢的評論）用「President Tsai-englishit」一詞羞辱總統蔡英文，甚至以silly這個單字形容演講內容是愚蠢的。

▲嘉義高中英文考試為求與時事結合，將蔡英文總統名字以英文「englishit」，不雅字眼大便「shit」結合。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

張老師事後表示，主要是要考comment這個單字，但為了避免題目生硬，才會設計一個情境，強調自己沒有參加任何政黨，對政治人物也不熱衷，並沒有刻意要設計某政黨或政治人物；很多政治人物都常講蠢話，且並不是一篇文章有前後文去隱射或引導某政黨或某個人，沒想會有這樣子的聯想，未來在出題方面也會仔細斟酌。

嘉義高中校長劉永堂則說，尊重老師，老師是以比較活潑、詼諧的方式來出題，出發點很單純，本身老師也很正向積極，造成這次的困擾，不管是這個老師或所有老師都要避免，未來也會檢討審題機制。