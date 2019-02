影／蔡英文電爆「Englishit」羞辱考題！　完美示範Comments怎麼用

政治中心/綜合報導

國立嘉義高中被學生投訴,張姓英文老師在試題中用羞辱性單字罵總統蔡英文,事後,張老師澄清,題目主要是想考comments(評論)這個單字。對此,蔡英文19日在臉書化身英文老師,教大家如何使用「comments」這個單字。

▲總統蔡英文。(資料照/記者劉亮亨攝)

蔡英文表示,「comments」有名詞和動詞的用法,首先以名詞用法例句,President Tsai Ing-wen rejects Beijing leader’s unfriendly comments.(蔡英文總統拒絕北京領導人不友善的言論。)

動詞用法例句,As there is no censorship in Taiwan, Brother Caramel can freely comment on public affairs.(台灣沒有審查制度,焦糖哥哥可以自由地評論各種公共議題。)

▲蔡英文化身英文老師。(圖/翻攝蔡英文臉書)

貼文發出後,吸引許多網友留言大讚蔡英文「元首的高度」,統府發言人林鶴明也在留言處表示,蔡英文知道網路上在討論這件事,但總統不以為意,也請老師和校長不必放在心上。

原試卷考題,「President Tsai-englishit made some silly ____in her speech」(總統蔡英文在演講中發表愚蠢的評論)用「President Tsai-englishit」一詞羞辱總統蔡英文,甚至以silly這個單字形容演講內容是愚蠢的。

▲嘉義高中英文考試為求與時事結合,將蔡英文總統名字以英文「englishit」,不雅字眼大便「shit」結合。(圖/記者翁伊森翻攝,下同)

張老師事後表示,主要是要考comment這個單字,但為了避免題目生硬,才會設計一個情境,強調自己沒有參加任何政黨,對政治人物也不熱衷,並沒有刻意要設計某政黨或政治人物;很多政治人物都常講蠢話,且並不是一篇文章有前後文去隱射或引導某政黨或某個人,沒想會有這樣子的聯想,未來在出題方面也會仔細斟酌。

嘉義高中校長劉永堂則說,尊重老師,老師是以比較活潑、詼諧的方式來出題,出發點很單純,本身老師也很正向積極,造成這次的困擾,不管是這個老師或所有老師都要避免,未來也會檢討審題機制。