影／命題赫見「Tsai-englishit」　嘉中道歉：無任何政治立場

▲嘉義高中二年級英文考試,當中題目6為求與時事結合,將蔡英文總統名字以英文「english」,結合不雅字眼大便「shit」結合,被民眾罵翻。(圖/記者翁伊森翻攝,下同)

記者翁伊森/嘉義報導

國立嘉義高中二年級日前開學英文考題,卷中第6題President Tsai-englishit made some silly ____in her speech,被學生質疑出題富有政治傾向並藉由考題辱罵總統,向媒體投訴。原文翻譯意指「總統蔡英屎,在她演講中發表愚蠢的評論」由於silly英譯為愚蠢,但後方用詞Tsai-englishit 就被解讀成影射蔡英文。

請繼續往下閱讀...

據了解,出題張姓老師本身無政治立場,主要只是想測驗學生英文程度,以蔡英文總統出題是為了要提高學生學習興趣,並提高對考題興趣,卻沒想到造成如此大爭議。

嘉中校長劉永堂19日表示,關於該校高二寒假英文試題引發民眾議論,自己首先表達歉意,未來將對於校內各學科命題會再加強審題機制,而試題也將盡量避免涉及政治敏感議題,與不當聯想之用詞,避免校園紛擾,能夠平順地進行各項教學活動。出題老師也對於此次命題造成大家的觀感不佳感到抱歉。

校方表示,對於老師出題內容多採民主不干涉,而此次命題蔡總統英譯不同,相信老師是要測驗學生程度,並沒有任何政治立場,指是希望引起學生學習興趣,才將常見人事物加入考題中,為避免相同爭議,以後會要求老師命題時加以斟酌。

民眾表示,蔡英文總統正式英文譯名為Tsai lng-wen,但出題老師以「english」,結合不雅字眼大便「shit」兩個字合一來稱呼總統,對透過民選出來的總統相當不尊重、甚至有人覺得,如果政治立場與老師不一致,是不是會被評為不及格,更有民眾說根本是「肉麻當有趣」。