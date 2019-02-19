影／命題赫見「Tsai-englishit」　嘉中道歉：無任何政治立場

▲嘉義高中二年級英文考試，當中題目6為求與時事結合，將蔡英文總統名字以英文「english」，結合不雅字眼大便「shit」結合，被民眾罵翻。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

國立嘉義高中二年級日前開學英文考題，卷中第6題President Tsai-englishit made some silly ____in her speech，被學生質疑出題富有政治傾向並藉由考題辱罵總統，向媒體投訴。原文翻譯意指「總統蔡英屎，在她演講中發表愚蠢的評論」由於silly英譯為愚蠢，但後方用詞Tsai-englishit 就被解讀成影射蔡英文。

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據了解，出題張姓老師本身無政治立場，主要只是想測驗學生英文程度，以蔡英文總統出題是為了要提高學生學習興趣，並提高對考題興趣，卻沒想到造成如此大爭議。

嘉中校長劉永堂19日表示，關於該校高二寒假英文試題引發民眾議論，自己首先表達歉意，未來將對於校內各學科命題會再加強審題機制，而試題也將盡量避免涉及政治敏感議題，與不當聯想之用詞，避免校園紛擾，能夠平順地進行各項教學活動。出題老師也對於此次命題造成大家的觀感不佳感到抱歉。

校方表示，對於老師出題內容多採民主不干涉，而此次命題蔡總統英譯不同，相信老師是要測驗學生程度，並沒有任何政治立場，指是希望引起學生學習興趣，才將常見人事物加入考題中，為避免相同爭議，以後會要求老師命題時加以斟酌。

民眾表示，蔡英文總統正式英文譯名為Tsai lng-wen，但出題老師以「english」，結合不雅字眼大便「shit」兩個字合一來稱呼總統，對透過民選出來的總統相當不尊重、甚至有人覺得，如果政治立場與老師不一致，是不是會被評為不及格，更有民眾說根本是「肉麻當有趣」。