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外遇光碟勒索250萬　主播秦綾謙前公婆遭判刑定讞

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▲▼秦綾謙2016年爆出和小鮮肉安德烈共處一室，被前夫捉姦並拍下影片。（圖／取自秦綾謙臉書、安德烈instagram）

▲秦綾謙2016年爆出和小鮮肉安德烈共處一室，被前夫捉姦並拍下影片。（圖／取自秦綾謙臉書、安德烈instagram）

記者吳銘峯／台北報導

TVBS主播秦綾謙婚後外遇，2016年間婚姻存續期間遭前夫吳炳輝捉姦並拍下光碟，秦綾謙當天協議付錢離婚，讓前公婆吳欣蒼、蔡馨樂簽下保密條款並銷毀光碟。但前公婆又以公布光碟為由，要求秦綾謙再付250萬元，一審以恐嚇取財未遂罪，將前公婆判刑。案經上訴，高等法院19日將吳、蔡各判5月、8月徒刑定讞。

秦綾謙2015年認識吳炳輝，2人均是愛狗人士因此結緣，相戀不到1年就登記結婚，2人婚姻也僅維持不到1年就離婚收場。而導致2人離婚的導火線，就是秦綾謙2016年9月密會「小鮮肉」網路紅人安德烈，吳炳輝帶著徵信社人員到安德烈的淡水別墅外架梯爬2樓的窗戶，當場目擊孤男寡女共處一室，當時安德烈打赤膊，秦綾謙著T恤、碎花短裙坐床邊。吳男氣得敲窗怒罵，3人當晚在警局談判，秦、安同意各賠190萬元和解，另外也要求吳男父母吳欣蒼、蔡馨樂簽下保密條款並銷毀光碟，秦、吳10月間隨即離婚。

不過秦綾謙指稱，吳家人收到「封口費」後，並未就此罷休。事後吳、蔡多次向秦綾謙強索250萬元，還揚言不給錢就要把備份影片外流給電視台，秦女因此提告恐嚇，檢方對吳、蔡2人提起公訴。一審法院審理時，2人否認恐嚇，辯稱只是要求秦女歸還家具、房租、拍攝婚紗等費用。一審法院調查後，認定2人利用秦女身為公眾人物，不欲其不名譽私事遭揭露，遂從中恐嚇以圖獲取金錢，犯後又飾詞狡辯、毫無悔意，惡性非輕，因此一審依恐嚇取財未遂罪分將吳、蔡判處5月、8月徒刑。

案經上訴，高等法院二審19日宣判，高院仍認定吳、蔡2人有罪，駁回上訴，維持各5月、8月刑期，此部分就此定讞。

秦綾謙離婚後，在2016年11月接受週刊訪問時批評前夫家，指稱婚姻生活不順遂，公婆會拿她主播的身分向餐廳談價錢，她在主播台播報時，婆婆會打電話來騷擾。吳男與母親蔡馨樂認為秦女所言不實，控告加重誹謗，但檢方做出不起訴處分。吳家人又改提民事訴訟，求償600萬元，目前一審審理中。另外秦綾謙另外控告吳家人違反保密條款，一審判決吳家人須賠償580萬元。
 

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關鍵字：法律,人權,秦綾謙,前夫,保密條款,高等法院,外遇光碟,二審,勒索,恐嚇取財

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