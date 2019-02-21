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醫界最大弊案定讞！醫管會前執行長黃焜璋須入監服刑

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▲▼基隆部立醫院、衛福部基隆醫院。（圖／翻攝自GoogleMap）

▲衛福部基隆醫院前院長李源芳等人，與醫管會前執行長黃焜璋等人共同收賄，今遭判刑定讞。（圖／翻攝自GoogleMap）

記者吳銘峯／台北報導

醫界最大弊案！衛生署署立醫院（現改名為衛生福利部醫院）爆發聯合採購弊案，衛生署醫管會前執行長黃焜璋等人，利用採購的機會多次收受廠商賄賂，包含基隆醫院前院長李源芳、基隆醫院前心臟科主任林繼敏以及10多名醫院主管，均遭判刑。其中黃焜璋判刑15年定讞，須入獄服刑。

本案於2011年間爆發，當時除黃焜璋等人涉案以外，還包含時任台中市長胡志強的妻舅，台中醫院前院長邵國寧也涉案。總計共有8家署立醫院及樂生療養院前院長、主任和主治醫師共25人，捲入這起弊案。邵國寧與部分醫師涉案部分，起訴後法院另案審理，邵國寧因坦承犯罪，並繳回犯罪所得663萬餘元，2016年4月間遭判刑3年6月、褫奪公權5年定讞。

至於本案中最主要被告黃焜璋涉案部分，由桃園地檢署負責偵辦，檢方查出，黃焜璋與多位院長、主任，涉嫌從2007年起至2010年8月止，利用各署立醫院辦理醫療器材採購案時，事先將採購標案訊息透露給特定廠商知悉，並由廠商以現金向黃焜璋及院長、科室主任行賄遊說，採購所代理的醫療器材，或事後給予採購金額1成的回扣與饋贈。統計賄款共多達3千萬元，檢方對黃焜璋等30餘位院長、醫師提起公訴。

一審法院於2014年1月間宣判，當時認定黃焜璋收賄250萬元，重判有期徒刑20年，其餘不認罪、不繳回犯罪所得的多名醫師，也都遭到重判20年到2年不等刑期。案經上訴，二審高等法院去年4月間，還是認定黃焜璋共計收賄250萬元，改判15年、褫奪公權5年；基隆醫院前院長李源芳收賄2次、共140萬元，改判12年、褫奪公權5年。黃焜璋否認收賄，上訴第三審，最高法院審理後，21日駁回黃焜璋的上訴，判刑15年定讞，黃焜璋須入獄服刑。

至於李源芳遭判刑12年部分，也一併遭到駁回定讞，但最高法院認為他於另案中還涉嫌收賄，二審卻改判無罪，無罪部分撤銷發回更審。基隆醫院前心臟科主任林繼敏，判刑14年、褫奪公權5年，這次一併定讞。另外台北醫院前副院長王炯琅二審判刑1年11月，緩刑4年，並繳交100萬元給與公庫，二審判決後未上訴，先行定讞。
 

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關鍵字：法律,人權,定讞,三審,最高法院,署立醫院,醫管會,黃焜璋,邵國寧,索賄,羈押

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