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影／台南維冠大樓倒塌釀115死　黑心建築師等4人判5年定讞

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記者吳銘峯／台北報導

台南市維冠金龍大樓於2016年2月6日在地震中倒塌，造成115人死亡、96人受傷、289人無家可歸，包括建商林明輝、建築師張魁寶與結構技師等5名被告，被依業務過失致死罪提起公訴。一、二審均將5名被告判刑5年，張魁寶等4人上訴第三審，最高法院21日駁回上訴，維持5年刑期、各併科罰金9萬元定讞。

台南永康的維冠大樓，有如豆腐般不堪一擊，在倒塌的現場破損梁柱中，清楚可見用沙拉油桶當支柱，質疑建商偷工減料。（圖／記者陳家祥攝）

 ▲台南永康的維冠大樓倒塌，在倒塌的現場破損梁柱中，清楚可見用沙拉油桶當支柱。最高法院今將建築師等人判刑定讞。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

本案共5名被告遭檢方提起公訴，分別是維冠建設負責人林明輝（67歲）、建築師張魁寶（66歲）、鄭進貴（66歲），維冠公司設計部經理洪仙汗（61歲）、大合鑽探技術顧問公司結構技師鄭東旭（55歲）。5人一、二審均被依照「業務過失致人於死罪」的最高刑期，判刑5年、各併科罰金9萬元，林明輝放棄上訴第三審，張魁寶等4人上訴，最高法院審理後，做出如此判決。

維冠金龍大樓位在臺南市永康區永大路二段與國光五街交叉口，是一處住商混合社區大樓，事故發生在2016年2月6日凌晨3時57分，當時高雄美濃發生芮氏規模6.6的大地震，維冠大樓發生嚴重倒塌，整棟大樓（包括A、B、C、D、E、F、G、H、I棟）全數往永大路二段方向倒塌，躺平在馬路上。經過連日搜索，最終在2016年2月18日該大樓確定死亡人數達115人， 生還者175人，其中96人受傷，死亡人數超越了於1999年9月21日倒塌的台北東星大樓（87人死亡），成為臺灣史上因單一建築物倒塌而造成傷亡最慘重的災難事件。

案發後檢調單位追究責任，認為建商有偷工減料並且規避未來發生事故時應負責任之嫌，檢方也在殘骸中，發現大樓破損樑柱並非實心，而且使用沙拉油桶充當支柱，同時還發現保麗龍，另外也發現梁柱斷裂處均位於鋼筋續接處。因此檢方認定建商、建築師等人具有過失，提起公訴，最高法院接受一二審見解，21日判決定讞。

另外，本案267名受災住戶分別提出兩項民事訴訟，求償金額達87億元。而台南市政府、法律扶助基金會等單位，也協助對5名被告執行假扣押，目前扣得約6億元，距離求償金額仍有很大的差距。 

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關鍵字：法律,人權,定讞,台南,三審,最高法院,維冠大樓,維冠金龍大樓,地震,業務過失致死,建商

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