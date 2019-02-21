李永然／美國宗教自由條款　憲法明文保障宗教信仰自由

▲美國重視宗教信仰自由，不論《憲法》、《憲法》修正案及聯邦最高法院都確立保障的重要原則。（圖／pixabay）

【保衛宗教自由與制定宗教基本法系列3】

台灣民主基金會受外交部委託，即將於今年3月舉行「保衛宗教自由公民社會對話」，值此之際，讓我們回想到2017年7月間宗教團體的「眾神上凱道陳情活動」，訴求台灣應健全宗教團體之宗教自由保障的法制化、合憲化！

此次就讓我們借鏡美國，美國是一保障宗教信仰自由的民主國家，透過美國對宗教信仰自由的保障，來看台灣為保衛宗教自由，應儘速完成《宗教基本法》立法的必要。

談到美國宗教信仰自由的保障，先以其於1787年的美國制憲會議所起草，並於1788年為各州所批准的美國《憲法》談起。該《憲法》中，有兩項規定反映了與宗教活動自由條款相類似的精神和目的。

美國《憲法》第6條第3款規定，「宗教檢驗不得成為充任合眾國任何職位或公職之資格要件」，此即禁止對出任職位或公職者進行「宗教測試」，並在第1條、第2條及第6條中，允許以誓願書代替宣誓（註1）。

其次，必須提到美國《憲法》增修條文第1條，該修正案是於1791年12月15日通過，是美國權利法案中的一部分，使美國成為在《憲法》中明文不設「國教」，並保障宗教自由的國家。該條文規定，「國會不得制定關於設立宗教，或禁止自由信教之法律」。此一「宗教自由條款」包括兩部分，即「立教條款」（Establishment Clause）及「信教條款」（Free Exercise Clause），前者乃指禁止政府特惠所有宗教、特定宗教或某些宗教團體；後者則限制政府干涉人民的宗教信仰或相關宗教慣例（註2）。

再者，美國對於宗教信仰自由保障，認為《憲法》不僅允許對宗教組織實施立法上的照顧，而且要求宗教組職應當有其自己的空間，俾實現它們特有的使用；更何況，組織是個人施展其活動自由權利的場所（註3）。

基於此，宗教團體需有適當的法律身分，俾便締結有約束力的合同，提起訴訟或被訴、擁有不動產及限定其責任範圍。美國最高法院普遍也有保護宗教組織自治的傾向（註4）；因而在無證據顯示不實或詐欺的場合，法院也不得涉入關於教會或宗教內部實際運作，且應以教會內規或宗教規則予以解決的衝突事件（註5）；當然法院對於單純涉及法律上的有關爭執，則仍可介入。

由上可知，身為民主國家，美國相當重視宗教信仰自由（Freedom of religion）的保障，不論其《憲法》、《憲法》修正案及聯邦最高法院都確立保障的重要原則。

由美國的情形看來，其相較台灣目前僅有《憲法》第13條關於宗教信仰自由，及《憲法》第7條「宗教平等」的規定，為了使我國宗教團體的宗教信仰自由獲得明確保障，《宗教基本法》誠有制定的必要；故原由立法委員王金平、林岱樺、馬文君等36位立委所連署的提案，應進行廣泛討論，完成三讀立法通過，進而再依此原則訂立《宗教團體法》，則台灣在保衛宗教信仰自由的表現，將獲得國內宗教團體肯定，更使台灣因而傲視全球。

附註：

1.Michael W. McConnell著，程朝陽譯：《美國的宗教與法律—立國時期考察》，頁156，2015年6月第1版第1刷，法律出版出版。

2.史慶璞著：《美國憲法理論與實務》，頁225~226，2007年6月初版1刷，三民書局發行。

3.約翰．維特．朱爾．A．尼克爾斯著，袁靜瑜譯：《宗教與美國的憲法實驗》，頁375，2012年6月第1版第1次印刷，中國法制出版社出版。

4.約翰．維特．朱爾．A．尼克爾斯著，袁靜瑜譯：前揭書，頁243~260。

5.史慶璞著：前揭書，頁236。

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●李永然，永然聯合法律事務所所長、永然兩岸法律事務中心創辦人、中華人權協會名譽理事長。以上言論不代表本公司立場。