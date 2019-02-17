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北北基大雨特報！台南以北防9級強風　周四起3天「全台有雨」

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲氣象局提醒，今北台涼冷、南北溫差大，北東局部雨。（圖／氣象局／下同）

記者陳俊宏／台北報導

北部大雨特報！中央氣象局今天（17日）清晨對台北市、新北市和基隆市發布「大雨特報」，氣象局說，今在東北季風影響下，迎風面北部及東半部地區仍有局部的降雨，其中基隆北海岸、大台北山區及宜蘭降雨時間長，局部地區累積雨量容易達大雨等級，至於中南部則為多雲到晴的天氣。

氣象局表示，今晨北部偏冷，低溫只有14、15度，其他地方則約17至20度；白天桃園以北持續偏涼冷，高溫只有17度上下；而竹苗、宜花也會有些涼意，高溫約19至23度；至於中南部及台東則較為舒適、溫暖，高溫可來到25至30度，南北溫差大。

▼今晨降雨集中在北部和東半部。

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局發布大雨特報，今基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率。氣象局提醒，東北風偏強，台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）地區、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區易有8至9級強陣風，海邊活動、海上作業請注意安全。

氣象局預報，周一（18日）東北季風減弱，除清晨仍偏涼外，白天氣溫將逐漸回升，但需留意暖濕空氣影響，東半部及北部地區有局部短暫陣雨，中南部也有零星短暫陣雨。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼氣象局對北北基發布大雨特報。

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局指出，周二（19日）白天高溫繼續回升，是未來一周較溫暖的一天，各地高溫普遍在26、27度以上，南部更上看30、31度，北部、東半部有局部雨勢但逐漸減緩，各地大多為多雲到晴的天氣；周三（20日）北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

氣象局提醒，周四（21日）至周六（23日）天氣系統移動快速，這段期間鋒面容易在台灣附近生成並通過北部海面，台灣仍在南方較為暖濕空氣的影響範圍內，大氣環境有利於雲雨發展，除北部及東半部地區有局部短暫陣雨外，中南部地區也有機會出現零星短暫陣雨；周日（24日）至下周二（26日）北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區為多雲。

▼周二是未來一周較溫暖的一天。

天氣圖。（圖／氣象局）

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