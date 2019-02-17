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一周天氣出爐！周一二華南雲雨區攪局「回暖有雨」　元宵節北東防大雨

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▲▼氣象局一周天氣。（圖／中央氣象局）

▲未來一周水氣一波波，周一明顯回暖，周六再降溫。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

一周天氣出爐！氣象局指出，北台灣未來一周天氣變化多，氣象局指出，這個周末兩天（2/16、2/17）受到東北季風的影響天氣涼颼颼，不過周一隨著東北季風減弱，就會明顯回暖，相對溫暖的天氣週間大致可維持，不過到了周六（2/23）東北季風將再度增強，天氣又會轉濕涼。

▲▼氣象局一周天氣。（圖／中央氣象局）

▲周一、二華南雲雨區東移，北東局部雨勢較大。（圖／中央氣象局）

氣象局預報員林定宜表示，今天受東北季風影響，北台灣整天都屬涼冷天氣，降雨部分尤其在基隆北海岸、大台北山區、蘭嶼雨勢最為明顯，整天不超過20度；中南部地區屬溫暖天氣型態，高溫約28-30度。

周一二開始，東北季風減弱，溫度回升，但受到華南雲雨區東移影響，水氣相對增多，北部、東北部有局部短暫陣雨，中南部也會有零星短暫陣雨。周三有一天小空檔，僅北部、東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴。

▲2019台灣燈會大鵬灣試營運　民眾驚艷▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲今年台灣燈會在屏東，氣象局指出，屆時可能有零星短暫陣雨發生。（圖／記者陳崑福翻攝）

不過，周二華南雲雨區東移恰逢元宵節，林定宜說，目前看來各地都有水氣，今年台灣燈會在屏東，預估可能會有零星短暫陣雨發生，但不一定剛好下在會場附近，屆時要看看天公作不作美，但提醒民眾，要留意日夜溫差大狀況。

▲１９日將出現「百年來最大滿月」。（圖／臺北市立天文科學教育館）

▲元宵節當天將出現今年度最大滿月，中南部賞月機率較北東高。（圖／臺北市立天文科學教育館）

另外，元宵節當天（2/19）23時54分也會出現今年度最大滿月，氣象局說，本次滿月剛好發生在月球過近地點後近7個小時，因此月面看起來會覺得比較大。由於北東雲層較厚，賞月機率以中南部比較好，看到機會相較之下較高。

到了周四五，有鋒面來到北部海面，水氣再度增多，北部、東半部仍有局部短暫陣雨，中南部則為零星短暫陣雨。周六日會有一波東北季風增強，屆時北部、東北部又會轉涼。

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關鍵字：一周天氣,氣象局,氣象雲,最大滿月,元宵節天氣

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