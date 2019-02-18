影／台南1歲男童車禍死亡　檢方相驗「甩鞭效應、頸骨骨折」致死

記者林悅／台南報導

台南新化重大車禍事故，造成1歲半男童枉死，台南地檢署檢察官施胤弘2月18日下午相驗，初步勘驗男童是因車禍撞擊力過大之「甩鞭效應」造成頸骨骨折致死。

▲台南地檢署檢察官施胤弘，初步勘驗男童是因車禍撞擊力過大之「甩邊效應」造成頸骨骨折致死。（圖／記者林悅翻攝）

檢察官施胤弘指出，初步相驗男童的兒童安全座椅並沒有位移，人沒有脫落，初步研判係因車禍撞擊力過大之「甩鞭效應」，造成男童頸骨骨折致死。

據警方表示，涉嫌酒駕的陳姓男子（38歲）駕駛黑色汽車，與駕駛白色汽車的戴姓男子（22歲）行駛在新市往新化方向，白車疑似向右超車不當，右前方撞及黑車的左後方，黑車向右衝入一旁約100公尺田裡，白車則衝往對向車道，與李女（28歲）駕駛的藍色汽車對撞，李女車上載有康姓兒子（1歲半）。

戴男白車與李女藍車對撞，因撞擊力道猛烈，2輛車頭毀損嚴重，李女本身腳部骨折，兒子則受重創，脖子瘀青，呈現到院前心肺功能停止狀態（OHCA），救護人員趕緊在車上電擊和CPR，送醫搶救，醫護團隊急救近1小時，仍宣告不治。



白色汽車的行車紀錄器18日曝光，警方根據畫面初步研判，白車原行駛在內側車道，想超車而在外側與內測車道中心線游移，當欲右切至外車道超車時，疑因視線死角，未察外側黑車併行超前，白車追撞黑車左後車尾，而後失控衝向對向車道，和藍車發生對撞。

車禍當時1歲半大男童當時雖坐在駕駛座後方的安全座椅上，疑因頭部前後劇烈甩動，頸部瘀青、頸椎脆弱受傷，送往台南醫院新化分院急救，仍宣告不治。