英國稱華為5G風險可控　陸外交部盼「保持開放本色」雙方多合作

▲美方多年來頻頻掣肘華為公司。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

美國日前表示，大陸通訊巨擘華為的5G建設可能會威脅國家安全，呼籲盟國避免使用華為設備。不過據英國《金融時報》報導，英國當局認為，在5G網路中使用華為設備的風險是可控的。對此，大陸外交部發言人耿爽今（18）日在記者會上回應稱，期待英國保持其開放本色。

▲大陸外交部發言人耿爽。（圖／翻攝自大陸外交部官網）

綜合外媒報導，有消息人士表示，英國國家網路安全中心的研究結論認為，未來5G網路使用華為通訊設備，其所帶來的潛在風險可以得到有效控制。大陸外交部發言人耿爽今天在例行記者會中被問到此問題時，建議提問的記者向有關部門或華為公司了解。

耿爽透露，大陸政府鼓勵企業按照市場原則和國際規則、在遵守當地法律的基礎上展開對外經濟合作，希望有關國家政府為大陸企業在當地運營提供公開、公平、透明的競爭環境，多做有利於雙方互信及合作的事。

▲美國會擬提案禁出口晶片給華為。（圖／路透社）

耿爽稱，「前不久，王毅國務委員訪問法國和義大利期間，法國、義大利領導人都明確表示歡迎中國大陸企業到他們國家投資興業，不會採取針對特定企業的限制措施，更不會歧視任何企業，願意為包括中國在內的所有外國企業提供公平、開放、透明的營商環境。中方對此高度讚賞，也希望這是歐洲各國的普遍共識。」

對於英國認定5G用華為風險是可管控，耿爽表示，在全球化時代，中國大陸將張開雙臂擁抱世界，堅持開放合作。他強調，我們也期待英國保持其開放本色，從自身利益出發做出明智選擇，同中國一道給中英兩國人民帶來更多福祉。