　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

英國稱華為5G風險可控　陸外交部盼「保持開放本色」雙方多合作

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲華為。（圖／CFP）

▲美方多年來頻頻掣肘華為公司。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

美國日前表示，大陸通訊巨擘華為的5G建設可能會威脅國家安全，呼籲盟國避免使用華為設備。不過據英國《金融時報》報導，英國當局認為，在5G網路中使用華為設備的風險是可控的。對此，大陸外交部發言人耿爽今（18）日在記者會上回應稱，期待英國保持其開放本色。

▲大陸外交部發言人耿爽。（圖／翻攝自大陸外交部官網）

▲大陸外交部發言人耿爽。（圖／翻攝自大陸外交部官網）

綜合外媒報導，有消息人士表示，英國國家網路安全中心的研究結論認為，未來5G網路使用華為通訊設備，其所帶來的潛在風險可以得到有效控制。大陸外交部發言人耿爽今天在例行記者會中被問到此問題時，建議提問的記者向有關部門或華為公司了解。

耿爽透露，大陸政府鼓勵企業按照市場原則和國際規則、在遵守當地法律的基礎上展開對外經濟合作，希望有關國家政府為大陸企業在當地運營提供公開、公平、透明的競爭環境，多做有利於雙方互信及合作的事。

電動車比手機好賺？　大陸媒體爆華為有意挺進電動車市場（圖／路透社）

▲美國會擬提案禁出口晶片給華為。（圖／路透社）

耿爽稱，「前不久，王毅國務委員訪問法國和義大利期間，法國、義大利領導人都明確表示歡迎中國大陸企業到他們國家投資興業，不會採取針對特定企業的限制措施，更不會歧視任何企業，願意為包括中國在內的所有外國企業提供公平、開放、透明的營商環境。中方對此高度讚賞，也希望這是歐洲各國的普遍共識。」

對於英國認定5G用華為風險是可管控，耿爽表示，在全球化時代，中國大陸將張開雙臂擁抱世界，堅持開放合作。他強調，我們也期待英國保持其開放本色，從自身利益出發做出明智選擇，同中國一道給中英兩國人民帶來更多福祉。

ET快訊
內褲一脫長腿妹「甜喚勾引」夫緊盯電動　6千網暴動：我來
啾啾鞋結婚了！「牽緊超正新娘」　網驚：有疊字都叛徒
燒炭母子3人最後身影！甜膩依偎媽咪小生命卻來不及長大

關鍵字：華為,5G,晶片,美國,設備,風險,英國

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

英國稱華為5G風險可控　陸外交部盼「保持開放本色」雙方多合作

《粵港澳大灣區發展規劃綱要》正式印發　三地共建國際一流灣區

談兩岸交流　洪秀柱酸蔡英文「不懂、不做、搞破壞」

普洱茶台北飄香　雲南邀兩岸「十萬青年同飲中華茶」

發狠吵司機　無影腳「胸膛飛踢」中年男噴出癱坐階梯上

上海女住普吉島酒店床上「有黃金」　酒店：說出去就報警趕人！

大陸汽車1月銷量衰退17%　跌幅7年來最大

影／想找刺激！已婚噁男高鐵「狂頂」女客大腿：她太性感…

男騎士單手翹腳耍帥！　下秒「飛出衝撞圍牆」手腳都斷

春節後首打虎　大陸菸草副局長落馬

他養10億蟑螂大軍吃50噸廚餘　1天餵5餐..還設三重關卡防越獄

假人頭3樓墜下員工嚇哭腿軟！　落地「蹦」一聲網笑壞：太地獄了

《逆戰》兄弟重逢！謝霆鋒狂奔喊「萬飛～」　周杰倫1句話嗆到他結凍

超狂老公撒「10萬千鈔雨」安太座　抓多少領多少！老婆一把收5位數

胡彥斌坐台下..　林俊傑現CUE《你要的全拿走》

周杰倫用香蕉彈出《青花瓷》　謝霆鋒為挑戰他竟拿出鳳梨！

4小時一路錘！隊友超怕「滾下山」　挑戰真人版《鐵鎚爬山》有夠難爬

陌生男問「祖先哪來的？」逼下跪　80歲阿嬤遭狠毆2分鐘破頭斷腿

女兒結婚1年多未懷孕！調身體後有喜 媽得知後反應超High...爸撇頭偷拭淚

台北第一家泰國流水蝦吃到飽　3條玻璃水道任你夾 + 超大生蠔

英國稱華為5G風險可控　陸外交部盼「保持開放本色」雙方多合作

《粵港澳大灣區發展規劃綱要》正式印發　三地共建國際一流灣區

談兩岸交流　洪秀柱酸蔡英文「不懂、不做、搞破壞」

普洱茶台北飄香　雲南邀兩岸「十萬青年同飲中華茶」

發狠吵司機　無影腳「胸膛飛踢」中年男噴出癱坐階梯上

上海女住普吉島酒店床上「有黃金」　酒店：說出去就報警趕人！

大陸汽車1月銷量衰退17%　跌幅7年來最大

影／想找刺激！已婚噁男高鐵「狂頂」女客大腿：她太性感…

男騎士單手翹腳耍帥！　下秒「飛出衝撞圍牆」手腳都斷

春節後首打虎　大陸菸草副局長落馬

野柳神明淨港文化祭元宵登場　交管停車資訊看這裡

酒駕間接造成台南1歲男童枉死　檢方諭知陳男具保7萬元

彰化養雞場爆發H5N2亞型禽流感　撲殺3萬2500隻土雞

兄弟搶玩具爭吵！男星把玩偶剪一半　結局反轉⋯小孩乖乖聽話

不是迷路！家屬最怕失智症患者做「這件事」真的超危險

前臉書亞太區男幹部墜樓輕生！雙腳高掛7樓外牆慘死　百人目擊

日本北東北5大必體驗　自拍、大胃王挑戰等著你

獨家「湯圓新星」有綿密紅豆餡！超市霸主熱銷TOP 3口味出爐

日本老饕冬季都往這個小島跑　就是為了品嚐河豚料理

令人感動的女孩！《秘密》導演曝光林依晨「每年貼心傳訊」15年不變

新竹3歲童遭束帶裸綁陽台　起訴書揭生父、女友40hr酷刑

大陸熱門新聞

「鋼鐵人爸」登場！女兒騙子變偶..

下雪還用敞篷車迎娶　新娘臭臉了

保留「中華民國」 陸學者談兩制..

女大生跳樓逃性侵！淫狼「開車輾..

臨盆才驚覺懷孕　女堅稱還是處女

閨蜜前男友強擄上車！她隔窗唇語..

「隧道打冰人」拼命工作守護乘客

過年拜祖先墳墓垮掉　全家1死3..

男友只顧打電動　她穿內衣放火殉..

罰寫惡夢掰　寫字機器人年後狂銷

女兒的倉鼠安檢被攔　父抓起摔地

「從小喝到大」神奇椰汁遭撤廣告..

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

港鐵「初戀女友」照瘋傳！20歲..

更多熱門

相關新聞

北韓開放領空　美阻止當談判籌碼

《路透社》獨家指出，消息人士表示，北韓正準備與聯合國國際民航組織（ICAO）合作，準備重新開放部分領空，讓各國航道重新經過北韓，以促進北韓民用航空的發展。但這項行動已經被美國擋下，川普政府有意以此為川金會的談判籌碼。

LG確認提前推出5G手機V50 ThinQ

實習首日遇槍擊！男大生命喪會議室

共和黨首位　前州長挑戰川普總統大位

Dyson將撤英國100個職缺

讀者迴響

發燒話題

橋本有菜 華航罷工 文化大學失火 愛紗離婚 鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 王令麟 肉圓惡爸 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

台中嬤過世留下包裹　台中孫一開超催淚

許維恩3段情　楊明學癌逝15年最痛

女大生人工昏迷4天　突然當媽超傻眼

BY2宣布改名！粉絲懵了：好大眾

搭火車心軟讓座！一句話讓她理智斷線

即／台南新化酒駕3連撞！1歲半男童慘死

罷免韓國瑜？潘恆旭：高雄人不捨

林俊傑「夜店妹趁合照偷親PO網」

他問「戴髮捲出門心態」　網解惑卻戰翻

他狂奔廟求姻緣！濟公嚇到抖退駕

賓利遭爆撞　CEO車主再轟：不用打悲情牌

火山噴發台北變新龐貝？地震學家驚呆

「鋼鐵人爸」登場！女兒騙子變偶像

帶阿嬤刮刮樂！孝順兄弟這舉動　店員暖哭

妮妮被唸碗裡還有菜　一句話讓爸道歉

更多

最夯影音

更多

他養10億蟑螂大軍吃50噸廚餘　1天餵5餐..還設三重關卡防越獄

假人頭3樓墜下員工嚇哭腿軟！　落地「蹦」一聲網笑壞：太地獄了

《逆戰》兄弟重逢！謝霆鋒狂奔喊「萬飛～」　周杰倫1句話嗆到他結凍

超狂老公撒「10萬千鈔雨」安太座　抓多少領多少！老婆一把收5位數

胡彥斌坐台下..　林俊傑現CUE《你要的全拿走》

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面