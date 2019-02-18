專注獲利！LG確認4月推出5G手機V50 ThinQ、延遲可折疊螢幕手機

▲LG官方確認旗下首款5G手機“LG V50 ThinQ”將在MWC 2019亮相，並於3~4月發貨。（圖／取自LG）

特約記者洪聖壹／綜合報導

MWC 2019舉辦期間，包括三星、華為、小米都可望發表旗下首款可折疊螢幕的手機，搭配全新使用者介面，將手機、平板的距離拉得更近，不過LG電子卻回應：「還不到時候」。倒是往年在下半年才會推出的LG V系列旗艦級產品 - V50 ThinQ將在MWC 2019亮相，並提前到3~4月以「5G手機」形式發貨。

Apple公司內部已經嘗試多種有關折疊螢幕手機的設計；三星電子在 CES 2013 期間發表“Youm”系列可折疊螢幕概念手機之後，現在打算在美西時間2019年2月20日發表旗下第一款可折疊螢幕的手機；華為、小米則都打算在MWC 2019期間推出螢幕可折疊的智慧型手機，其中華為的可折疊螢幕手機還具備5G連網功能。

▲海外媒體依照三星提交的專利繪製的Galaxy X模擬圖。（圖／取自Twitter）

至於2017年發表過Lenovo Folio折疊手機的聯想公司，也傳出要在MWC 2019參戰；近期TCL則傳出已經試做了五種不同的可折疊螢幕設計，其中ㄧ款概念跟聯想在2016年推出的C Plus一樣，可以拿來當智慧手環。

▲聯想展示的可彎曲螢幕手機技術。（影片／取自YouTube）

但其實早在2013年，三星電子的好兄弟-「LG」旗下的 LG Display 也向《ETtoday新聞雲》展示過可彎曲的OLED曲面螢幕技術與一款名為“G Flex"的手機，雖然反應並不如當年推出的G系列手機好，但實際上當年的LG已經開始關注開發可彎曲螢幕手機技術，事後也被發現該公司陸續提交了相關產品專利。

▲LG於2013年展示的可彎曲螢幕手機技術。（圖／記者洪聖壹攝）

時空轉移到2019年，MWC 2019開展前，各界都在關注5G手機跟可折疊螢幕手機的發展的當下，LG手機部門負責人Brian Kwon接受南韓媒體訪問時確認，LG V50 ThinQ和LG G8 ThinQ 兩款旗艦機，將會在 MWC 2019 期間亮相，其中，V50 ThinQ將具備5G連網的功能，而且在今年 3 月～4 月發貨。

▲LG G8 ThinQ確認在MWC 2019亮相。（圖／取自Twitter）

▲爆料大神eVleaks曝光美國電信商T-mobile旗下Sprint將與LG合推LG V50 ThinQ，並將在MWC 2019亮相。（圖／取自Twitter）

至於螢幕可折疊的手機方面，Brian Kwon反而認為為時尚早，主要原因在於他們調查發現市場需求僅約100萬部，考慮到在行動業務獲利，所以暫時還不會推出螢幕可折疊的手機，不過正如資深科技媒體所知，Brian Kwon也坦承 LG 針對這個領域已經做好充分的準備，並且可以根據消費者需求做出適當的反應。

據了解，LG行動業務已經連續15個季度虧損，Brian Kwon走馬上任後，LG 的行動業務策略跟 Sony mobile 極為相似，即使擁有很前端的技術研發能力，但是卻同樣專注在獲利，讓人好奇的是，如果 LG G8 ThinQ 跟 LG V50 ThinQ 都將在 5 月上市，那麼LG下半年的旗艦機策略又將為何？

＊相關參考資料：Koreatimes