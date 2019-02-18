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韓流再發威！身障母竟因他想出門　網感動：很謝謝韓市長

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▲韓國瑜造訪駁二「M.ZONE大港自造特區」。（圖／記者宋德威翻攝）

▲韓流魅力再發燒，網友感謝市長讓媽媽願意出門。（圖／記者宋德威翻攝）

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜上任以來力拼觀光，許多民眾也受「韓流」吸引紛紛湧入高雄，也間接帶動話題與錢潮。一名網友就在臉書《韓國瑜後援會》發文表示，行動不便的媽媽多年來都不想外出，但卻因為韓國瑜，讓她動了想出門的念頭，讓該名網友感動的直呼「很謝謝韓市長」。

韓流熱潮持續發威，高雄在春節的9天連假就吸引了大批遊客前往，大年初3高雄的人流量更是創下新高，春假結束至今，高雄的觀光人數仍舊居高不下。一名女網友就在臉書發文感謝韓國瑜，稱她媽媽因為韓國瑜而願意出門走走，令她開心不已。

該名網友表示，媽媽因為行動不便，多年來哪都不想去，整天都窩在房裡，就連去醫院都要逼著媽媽才肯去，而近日卻因為韓國瑜在高雄引起的話題與氣氛讓她想去看看走走以及吃高雄小吃，而19日高雄行就要成行，媽媽從知道後就一直問出門的東西準備好沒？」讓她感動的笑稱，「媽媽就像個孩子一樣。」

文章一出，許多網友也紛紛流言按讚，「歡迎你來高雄玩 好吃好玩等著你 早晚溫差大 記得保暖身體」、「真替伯母感到開心，祝你們一家玩得愉快！」、「歡迎來高雄感受被韓市長點燃聖火一般的熱情」。

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關鍵字：身障,韓流,高雄

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