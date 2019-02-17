「寒冬中的暖流」七旬翁沒錢搭車深夜徒步返家　暖心員警助返家

▲老翁沒錢搭車警方助返家。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

台東縣成功鎮一名獨居的七旬老翁日前因病就醫，晚間出院時卻無錢搭車，只能獨自沿台11線徒步返家，但深夜氣候寒冷，而老翁又僅穿著單薄衣物，看起來讓人相當不捨，所幸再行經都蘭村時，被熱心民眾發現報警協助，才順利返家。

台東縣警察局成功分局都蘭派出所警員王正義與實習生林勇翔日前擔服深夜巡邏勤務，獲報有名老人僅穿著單薄衣物在路上行走，於是趕往處置。對此，警方到場後發現，一名七旬李姓老翁僅穿著一件短袖上衣及內褲，正打著寒顫赤腳步行，經詢問得知老翁因生病送台東馬偕醫院緊急治療，離開醫院後沒錢搭車返回成功鎮的家中，只好步行返家。

台東市區距離成功鎮將近50幾公里，而警方發現老翁時，老翁竟然已走了20多公里，由於當時正值深夜時段，天色昏暗且氣溫低，警方擔心老翁發生危險，因此將老翁帶回派出所，並提供熱食及糖果果腹和補充熱量，

熱心的王員更將一件全新的長褲與一雙鞋子送給了老翁，接著護送老翁返家；返家前老翁眼眶泛紅地一直向警方說謝謝，並對於警方的舉動表示「身體暖和，心也暖和。」對此，成功警分局分局長方秋梅表示，能為民眾盡一點心力，協助春節返家團圓，此次為民服務不僅溫暖民眾，也為社會點亮一盞燈！

▲老翁沒錢搭車警方助返家。（圖／記者楊均典翻攝）