「自殺大樓」下牽車！女大生沾跳樓男屍塊　消防員一碰…她淒厲慘叫暈死

▲女大生要牽車時發生意外。（示意圖，與本文無關／資料照）

網搜小組／綜合報導

一名資深房仲日前發文，分享凶宅事故屋害死女同事，引發熱烈討論。16日他再度貼出另一個讓他震驚不已的真實故事，文中提到某棟住宅被稱為「自殺大樓」，他在10多年前目睹一名女騎士被自殺者波及、當場精神崩潰；房東則癱坐在管理室旁的地上，喃喃念著「我的房子2年死了3個人」，也是相當無奈。

本站日前報導《屋主自縊留凶宅！24歲菜鳥女房仲徒手解「奪命童軍繩」…3個月後走了》，該名資深房仲16日再度貼出另一件真實經歷故事。他表示，在離公司不到100公尺的距離有一棟大樓，「我們都知道這棟大樓是有名的自殺大樓」，12年前某一間屋子，一名女房客原因不明地在屋內燒炭自殺，因屍體腫脹、腐爛導致惡臭溢出，其他同樓層住戶通報後，才曝光事情。

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▲原PO說，公司附近有棟「自殺大樓」。（示意圖，與本文無關／pixabay）

當時遺體旁有一張沒署名的紙，上面潦草的字跡寫著「不要再說了……死死死……」最後因查無他殺可能，所以自殺結案。因為發生死亡事故，「倒楣的女房東只好在事件淡了，人也不再關注這件事後的不久，悄悄地將這間房子租給了本次事件主角的這對男女朋友」。

原PO說，時間來到2年後，他說案發時剛好接近下班時間，而這棟大樓附近有幾所大學，一名女大生當時正在這棟大樓下、牽機車離開。因為整排機車都停很滿，女大生就坐在機車上，打算靠腳力往後移動機車，「事情就這樣發生了，我目擊到的時候是看見一個全身都沾了血跡的女生……旁邊不到1-2公尺有一個扭曲變形的人體『掛在其他機車上』」。

原PO說，女大生顯然嚇呆在現場，「竟然也沒注意到自己身上沾滿了自殺者的血、屍塊四散的內臟、腸子」，儘管消防人員靠過去一直問「小姐！妳有沒有怎樣？有沒有受傷？」女方都沒有回應、只僵在原地不動。沒想到當消防員伸出手，一觸碰到對方後，女大生竟發出極淒厲的尖叫聲，接著就昏倒，最後被救護車送走。

▲女大生被自殺者波及。（示意圖，與本文無關／pixabay）

資深房仲透露，警消離開後，他和同事才注意到這間房子的房東癱坐在管理室旁的地上，嘴裡喃喃自語「怎麼會這樣？為什麼會這樣？我的房子2年死了3個人……」管理員則是臉色鐵青、站在一旁不發一語。

事後警方調查，自殺者是一名男子，原因據報是女方欲分手，男方一怒之下，在屋內將同居女友以利刃殺死後，從該大樓高樓層一躍而下。原PO說，這棟大樓目前已知死亡事故累積到13件之多，但該間房子現在還是有人在住。

▲男子殺了女友後自戕。（示意圖，與本文無關／pixabay）

原PO也說，該件自殺案發生後，他們就有接到售屋委託，對象則是當時的大樓主委，「理由是因為受不了這棟大樓事故太過頻繁，所以認賠賣掉房子了」。房仲也勸網友，「出門在外工作租房子很辛苦，房子真的要慎選 」。

看到貼文後，知道這棟大樓的網友忍不住留言「我之前也租過這棟大樓，之前也是有看到有人跳樓，後來嚇到趕快搬走」；但也有人分析「主要沒有防護裝置，即使成年人，稍微墊腳尖一下，就能跳出窗戶外，加上這棟樓的住戶多，可以累積到至少13件意外，也是合理範圍」。有網友則是好奇女大生的狀況，原PO則說「我不知道那個女生後續的狀況了，但沒幾天就看到有人在大樓前的馬路在招魂ㄝ！」

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