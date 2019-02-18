開Uber「押鏢」3000萬！下車買宵夜被搶　劫匪起訴求刑10年

▲監視器畫面拍下歹徒連車帶錢，搶走3000萬元現鈔。（圖／資料照／記者柳名耕翻攝）

記者楊佩琪／台北報導

2018年10月，2名女子受託開車「押鏢」護送3000萬元現鈔，於台北市信義區遭歹徒持刀連車帶錢劫走。台北地檢署偵結，涉有重嫌的王姓男子被依加重強盜罪起訴，求刑10年，另汪姓、李姓男子因罪證不足不起訴，還有劉姓、林姓共犯在逃，目前檢方已發布通緝。

全案發生在2018年10月28日晚間8多，37歲鄧姓女子以及38歲王姓女子受人之託，以Uber載運3000萬元現鈔，送至指定地點。行經信義區中坡北路時，2人下車買鹽酥雞解饞，因車門沒鎖，見2名男子靠近車子，欲上前阻擋，其中1男卻亮出預藏的刀械，強行連車帶錢開走。

▲警方逮到王姓男子等人，在車內搜出80萬。（圖／資料照／記者趙永博翻攝）

警方接獲通報後，發現嫌犯將車子遺棄在忠孝東路五段，轉搭一白色轎車離開。而被棄置的車子，內部還留有200萬元現鈔。經警方調閱監視器擴大追查，在大同區先後逮到汪姓、李姓男子，又循線逮到22歲王姓男子，以及27歲彭姓男子，並搜出80萬元。

檢警追查，2女「押鏢」的鉅款，原來自一從事國際黃金買賣的涂姓男子，鄧女平日開Uber維生，偶爾替涂男送東西、收款項。事發時，1500萬元為涂男交付鄧女代為保管，另鄧女幫收款1500萬元，總計3000萬現鈔放在車內。

不過王男向供稱，當天他僅負責開車載劉、林2人，根本不知道2人要搶劫，至於警方搜出的80萬元，是給他的車資報酬。但檢方認定王男與劉、林2人共謀犯案，將王男依加重強盜罪起訴，並求刑10年，劉、林2人則因潛逃，已發布通緝。

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