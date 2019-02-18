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26歲女要求婚姻自由遭活活勒死　叔父兄聯手「榮譽處決」獲判無罪

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▲▼要求婚姻自由被家人勒死，法院稱「榮譽處決」無罪。（圖／翻攝自Instagram／sana_cheema2014）

▲ 莎娜年僅26歲，卻遭家人殘忍殺害。（圖／翻攝自Instagram／sana_cheema2014）

國際中心／綜合報導

巴基斯坦再度傳出一起「榮譽處決」（honour killings）的悲劇，一名年輕女子希望嫁給一名義大利男子，卻遭到家人反對，2018年前往印度西部古吉拉特邦（Gujrat）時喪命。驗屍後發現，她是被父親、兄弟和叔叔活活勒死的，但他們都獲判無罪。

26歲的莎娜（Sana Cheema）在巴基斯坦出生，但在義國北部城市布雷西亞生活了大半輩子，曾向家人表示，想嫁給一名同為巴基斯坦裔的義大利男子，但遭到反對。她2018年4月在前往古吉拉特邦探親途中去世，家屬謊稱死因是「自然原因」，直接在當地埋葬。

莎娜的死亡引起義大利媒體廣泛報導指出，這是一起涉及榮譽處決的案件，因為她想嫁給義大利男子的要求激怒家人，被帶回巴基斯坦接受他們早就安排好的結婚對象，但她選擇反抗。

莎娜死後並未經過驗屍就被埋葬，但當義大利當局將屍體挖掘出來時，發現她的聲帶腫脹、一根頸骨脫臼，證明她是被人勒死。她的親生哥哥阿德南（Adnan Cheema）、父親古拉姆（Ghulam Mustafa Cheema）和叔叔馬札爾（Mazahar Cheema）隨後因涉嫌參與此案被捕。

據巴基斯坦媒體報導，警方宣稱，3名嫌犯在調查過程中承認罪行，不久後又改口。由於缺乏直接證據，他們15日在古爾吉拉特地區法院被宣告無罪。

義大利內政部長薩爾維尼（Matteo Salvini）在推特上對此表示，「太遺憾了。如果這就是所謂的『伊斯蘭正義』，那就太可怕了。我為莎娜祈禱。」布雷西亞的地方政治人士貝卡洛西（Viviana Beccalossi）則表示，莎娜簡直是被「二度殺害」。

人權觀察（Human Rights Watch）組織指出，截至目前為止，對婦女和女童的暴力行為在巴基斯坦仍是個嚴重的問題，且全國每年大約有1000起「榮譽處決」案發生，大多是因女性使家族蒙羞，例如坐在陌生男子身旁太久而引來猜忌，遭男性家人殺害。

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關鍵字：榮譽處決,巴基斯坦

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