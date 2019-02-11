傳遼寧艦賣巴基斯坦　陸軍事專家：寶貝疙瘩不可能賣

▲巴基斯坦媒體爆料，大陸打算將遼寧艦賣給巴基斯坦。（圖／CFP）

記者曾俊豪／綜合報導

巴基斯坦《民族報》報導，中國將以「不確定價格」向巴基斯坦出售中國首艘、也是唯一在列的航母遼寧艦。但官媒《環球時報》發文稱，此消息實屬以訛傳訛、子虛烏有；大陸軍事專家宋忠平則提到，遼寧艦是中國海軍的「寶貝疙瘩」，不可能賣。

《環球時報》報導，巴基斯坦《民族報》在文章中引中俄媒體報導，當中提及的中國媒體指向《南華早報》，但該報官方網站無法檢索到相關報導。

此外，《民族報》引用的俄羅斯媒體《今日俄羅斯》，其報導為引述美國著名防務網站「海軍聚焦」的文章，報導聲稱，中國媒體「分別披露了」中國將升級遼寧艦、並將其賣給巴基斯坦的消息。

《環球時報》強調，文章不僅標題「唬人」還存在諸多不實之處，比如該報導聲稱中國海軍計劃建造6艘核動力航母，並取代遼寧艦，但事實上中國從未公佈過類似計劃，目前中國官方對外公開的航母建造計劃，只有正在大連造船廠的首艘國產航母。

▲大陸出售遼寧艦報導遭官媒否認。（圖／CFP）

針對外媒報導，《環時》訪問中國軍事專家宋忠平，他指出，中國將遼寧艦轉手賣給他國是不現實的，因為作為中國的首艘航母，遼寧艦既是訓練艦也是戰鬥艦，是中國海軍的「寶貝疙瘩」，不可能賣。

宋忠平表示，中國沒有更多的航母可向巴基斯坦出售，而從巴基斯坦的角度來看，該消息也是不可信的。因為巴基斯坦奉行「近海近岸防禦戰略」，因此不需要航母。此外，就巴基斯坦的軍費預算而言，買不起也維護不起航母。

宋忠平強調，巴基斯坦的主要精力是維護自己三位一體的戰略核力量，而非致力於常規能力的提升、尤其是海上能力的提升並不符合巴基斯坦的實際需求。



據了解，遼寧艦的前身是蘇聯海軍的庫茲涅佐夫元帥級航空母艦次艦瓦良格號，20世紀80年代中後期，瓦良格號的建造工程中斷，隨後中國購買瓦良格號，繼續建造改進。2012年9月25日，遼寧艦正式入列中國海軍。截至目前，遼寧艦是中國唯一在列的航母，主要用途是科研試驗和訓練。