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俄羅斯陸軍計畫　2019年與6國進行7場國際聯合軍演

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T-90坦克。（圖／翻攝自俄羅斯國防部）

▲T-90坦克。（圖／翻攝自俄羅斯國防部）

軍武中心／綜合報導

俄羅斯國防部近日指出，俄國陸軍計畫在2019年參加7場國際聯合軍事演習，合作的國家包括了埃及、印度、蒙古國、塔吉克斯坦、阿爾及利亞、巴基斯坦等，其中印度近幾年來也與俄軍進行了多次的聯合軍演，成果都非常亮眼。

據俄國防部網站發布的公告，按照2019年國際軍事合作計畫，俄國陸軍會在埃及、印度、蒙古國和塔吉克斯坦等國分別參加「友誼之箭－2019」、「因陀羅－2019」、「色楞格－2019」、「牢不可破的兄弟情－2019」等聯合軍演。此外，俄國南部軍區也會在境內靶場與阿爾及利亞、巴基斯坦等國的部隊共同舉行軍演。

公告也指出，上述的演習主要涉及的是聯合維和任務、各國陸軍指揮官代表的聯合指揮行動以及在「中立」立場下打擊非法武裝組織等。

▲▼BMP-2步兵戰鬥車。（圖／維基百科）

▲BMP-2步兵戰車。（圖／維基百科）

據了解，俄羅斯在2018年分別與埃及、印度、巴基斯坦、蒙古國等國進行了多場國際聯合軍演，俄國2018年9月還在西伯利亞與遠東地區舉行了「東方－2018」戰略演習，參演兵力近30萬。

此外，俄印也在2018年11月於印度北方邦舉行了聯合軍演「因陀羅－2018」，兩方共出動了500名隊員、14輛T-90坦克及14輛BMP-2步兵戰車，演練期間的模擬目標都集中在消滅「恐怖份子」。

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