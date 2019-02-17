老伯「爆眼吐長舌」趴窗看屋內　午後一聲轟雷…工人嚇壞：好險把祂帶走了

▲老伯清晨在後院吊頸。（圖／pixabay）

生活中心／綜合報導

「靈異公社」臉書社團15日一則貼文讓不少人直呼「好可怕」，有網友談起小時候在新竹的回憶，一名外省老伯伯在家中後院上吊自殺後沒有「離開」，反而讓凶宅傳出靈異事件，甚至疑似害死後面住進來的居民。之後一場轟雷擊中屋頂，劈開頂樓的電視櫃，才有一名工人揭露，其實這場雷是來帶走那位「雙眼爆出、口吐長舌」的老伯伯。如此驚悚的事情讓原PO嚇得到現在都不敢打開家中的窗簾。

原PO表示，自己成長在新竹縣一處巷子裡，由於附近住著許多肩上有「九死一生」刺青的外省老伯伯，平常搬出搬入都很頻繁，原本不太在意，後來卻出了一件駭人的事情。

▲網友分享小時候在家鄉遇到的靈異事件。（圖／翻攝自臉書靈異公社）

原PO回憶，某天清晨全巷的大人都聽見「腳踹鐵皮」的聲音，原來是一位身患重病的老伯伯在後院上吊自殺。後來住進凶宅的胖伯伯，「身上長著肉球而且脾氣怪異」，原本已經讓巷裡的小孩感到恐懼，「他還會在門口朝著自己屋子內大聲怒吼『你不要再玩弄我了，把我的枴杖還給我』，弄得大家都很怕他。」

胖伯伯在世期間，雖然有朋友幫忙請道士在屋內放鞭炮、舞獅子，但在半年後也過世了。當時辦理後事的葬儀社人員從屋內走出來時，口中還喃喃說著「看那驚恐的臉龐估計是被嚇死了」，之後凶宅便一直空著。

原PO說，直到隔年夏天某個中午，忽然響起轟雷，一條閃電打中凶宅，把頂樓房間電視櫃炸開，起初大家只是討論一會便各自回家，但中午有一名工人來到外婆家中詢問，「這巷裡是不是有人吊死過？」

外婆疑惑怎麼會問這事情，工人回答，「這幾天，他在對面的屋頂施工，一直看到一位穿著竹紗短袖、藍色長褲的老人爆著雙眼，伸縮著長長的舌頭，在巷子裡的每戶門口趴在窗戶往屋內一直探望，剛剛那陣雷是把祂收了，不然不知道下一個被祂害死的會是誰。」整件事情揭露後，嚇得原PO說直到現在，只要在家就會把落地窗的窗簾拉上。

▲許多人留言表示害怕。（圖／翻攝自臉書靈異公社）

文章內容雖然難以證明真實性，仍然引來眾多網友留言，「嚇死我了」、「那雷的畫面好有真實感」、「地區可以不要說得那麼明顯嗎，我會害怕」、「午雷轟頂」。也有人說自己也是當地人，「小時候聽外婆說過那邊有人自縊，不知道是不是同個地方。」

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