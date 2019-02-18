探索身體！7歲童「4.7cm生鏽鐵釘」插尿道　下體流膿嚇壞醫

▲男童將鐵釘插入自己尿道，導致下體流膿。（圖／翻攝自騰訊網）

記者朱世凱／綜合報導

學齡期的兒童因為性意識萌芽，所以開始會對自己身體產生好奇，不過若用錯方式進行「探索」恐怕會造成後遺症。湖南一位媽媽近日發現7歲兒子尿道口總是有膿狀分泌物流出，擔心之下便帶到醫院看醫生；不料醫生檢查後發現，男童尿道藏有一根長達4.7公分的鐵釘，而且鐵釘還有生銹痕跡，如果不趕緊治療可能會引起膀胱破裂，危及生命。

綜合陸媒報導，湖南省兒童醫院醫生表示，男童就診時，從他的尿道外口就可看見少量膿狀分泌物，等到檢查結果出來時才知道尿道藏有異物。醫生在13日上午透過「輸尿管鏡」及「膀胱鏡」等手術程序成功將異物取出，在場的醫護人員都大吃一驚，原來男童尿道內藏著的是一根鐵釘。

▼充滿鏽蝕痕跡。（圖／翻攝自騰訊網）

據悉，這根鐵釘長約4.7公分，佈滿生鏽痕跡，手術中還發現男童尿道黏膜充血並有部分損傷。醫生詢問男童這些東西是什麼時候塞進去的？怎麼塞進去的？對方卻答不出來。醫生指出，因為尿道異物或者陰道異物入院的兒童並不少見，由於孩子大多無知、好奇、或是想緩解瘙癢才會將異物塞入尿道。

泌尿外科主任趙夭望教授表示，男性尿道比較長，異物一旦進入尿道難以自行排出，而尿道內異物如果長時間不取出，可能導致頻尿、尿急、尿痛、血尿、排尿困難、形成結石，嚴重的還可能會引起腎炎，影響腎功能；尖銳的異物更可能戳穿尿道，造成尿道狹窄、漏尿，進入膀胱甚至會引起膀胱破裂，危及生命。

▼異物若堵塞在尿道，可能造成嚴重後果。（圖／翻攝自騰訊網）

他也強調，家長們在日常生活中，一方面應做好科普教育工作，讓兒童正確地認識身體結構，留神孩子的「小動作」；另一方面，如果意外發生，不要打罵孩子，鼓勵孩子說出真相，盡快就醫，讓孩子有一個健康、快樂的童年。