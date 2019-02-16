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不爽看診延誤！超狂3病患直闖診間...高分貝怒吼：醫生最大啊？

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▲▼高雄榮總病患不滿看診被延誤，直接飆罵醫生。（圖／翻攝自臉書／爆料公社）

▲高雄榮總病患不滿看診被延誤，直接飆罵醫生。（圖／翻攝自臉書／爆料公社）

網搜小組／綜合報導

高雄榮總發生醫生和病患的糾紛，病患竟然直接在診間大吵起來，該男疑似是覺得醫生看診的時間有延誤，直接打開診間大門，高聲怒罵「你醫生最大啊？老百姓最大」，路過的民眾把這個畫面全都錄下來，PO在臉書社團「爆料公社」，引發網友熱議。

網友指出，這起事件發生在14日下午4點左右，影片中可以看到，三個民眾站在診間的門口，一名綁著馬尾的男子直接對著裡面的醫生和醫護人員開口大罵「你怎麼幹的啊」。接下來他罵道，「35分叫我們來說我們有沒有聽錯，是主任叫我們來的」、「你醫生最大嗎？蛤？老百姓最大啦，一點同理心都沒有」等等。

原PO也表示，罵人的三人是直接開門就破口大罵，可能還侵犯了其他患者的隱私「任何人都不能受到這種言語暴力」，現場許多患者和護士都看傻眼，還有小孩子不停哭鬧的聲音。

網友則一致認為，看病的時間本來就有所不同，不需要用這種方式飆罵，「嫌慢就不要來看嘛」、「所以他覺得醫生是官嗎？」、「大家不是都在等嗎？」、「沒關係，你盡量兇，等你躺在病床上，而醫治你的剛好是被你罵的人，你就知道誰最大了！」、「 醫生當然最大最厲害啊，不然你怎麼會乖乖付錢等著他來醫你的腦」、「中氣這麼足，還需要看醫生嗎」。

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關鍵字：高雄榮總,病患,醫療糾紛,醫生

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