交警巡邏見「返鄉車頂雙鴨頭」上路飆速　網笑翻：雙渦輪增鴨？

▲湖南益陽有名駕駛將兩隻活鴨綁在車頂飆速返鄉，引讓網友全笑翻。

實習記者陳妙津／綜合報導

年節剛過，大陸湖南益陽的交警上路巡邏時，竟看到有一名返鄉駕駛的車有些異樣，車頂上冒出「兩顆頭」，還不斷左右搖晃，急忙攔下一看，才發現駕駛竟將沒地方放置的兩隻活鴨綁在車頂，一路高速飛馳。影片PO網後，也讓一眾網友笑稱，「難道這就是傳說中的雙渦輪增鴨？」

據《澎拜新聞》報導，11日返鄉開工，湖南交警在長張高速公路57公里往東處巡邏時，發現一名駕駛正在應急車道上行駛，但仔細一瞧，竟見車頂上穩穩綁著兩隻活鴨！

▲▼兩隻被「臨檢」的兜風鴨一臉茫然。（圖／翻攝自微博／茂名排哥）

兩隻鴨子頂著刺骨寒風，乘著車享受「兜風」快感，兩顆頭還不斷左右張望，模樣相當迷茫，而交警見狀連忙將駕駛攔下檢查。當事駕駛表示，因為東西太多了，只好將鴨子綁在車頂上一路運回。

事後交通警察單位特別發文呼籲，雖然很理解駕駛們難得回鄉，想帶點土特產的心情，但行車安全更重要，希望各位駕駛人以生命為重。

影片曝光後，大陸網友全笑翻，紛紛留言表示，「傳說中的雙渦輪增鴨」、「凍到不行鴨」、「沒關係，牠們身上都有羽絨服」、「一輩子也沒飛這麼快」、「鴨子快嚇死了，回家還要被吃」、「鴨美蝶～」。