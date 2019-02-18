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下雪天搭敞篷車出嫁　新娘「裹大紅被」凍壞整個臭臉了

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▲▼下雪裹大紅棉被出嫁　新娘臉比晚娘還臭。（圖／翻攝自梨視頻）

▲下雪天搭敞篷車出嫁！新娘「裹大紅被」整個臭臉，當地人曝真相。（圖／翻攝自梨視頻）

網搜小組／綜合報導

中國大陸網路上日前流傳一段影片，內容是河南省周口2月10日有居民嫁女兒時，男方開了一輛白色豪華的敞篷車來接新娘，但新娘上車後卻一臉非常不開心，影片立刻引發網友討論。對此，有知情人士表示，當時新娘包著棉被出嫁是習俗，新人們也沒有發生不愉快的事情。

根據《梨視頻》影片可以看見，新人舉辦喜事時天氣不太好，地面上還有相當的積雪，氣溫可以說是十分寒冷，當時親友鄰居都穿著厚外套在戶外歡送，新娘則是穿著紅色繡花的中式禮服、頭上還戴了金色的垂墜冠冕，並且由一名年輕的男性親屬背著上車。

接著可以看見來迎親的白色豪華敞篷車，車上還鋪了一條看起來非常保暖的紅色厚被，新娘上車後就直接坐在棉被中間，接著旁邊的親友就幫忙把她包裹起來，但是這時卻可以看見新娘的臉色似乎不太開心。影片上傳後新娘的表情也引發網友熱議。

▲▼下雪裹大紅棉被出嫁　新娘臉比晚娘還臭。（圖／翻攝自梨視頻）

▲當地民眾表示，新娘包著棉被出嫁是當地習俗。（圖／翻攝自梨視頻）

對此，當地民眾表示，其實新娘包著棉被出嫁是當地習俗，當地只要有人家準備嫁女兒了，基本上十家中就有六七家，都會在車上放紅色棉被，至於新娘要不要裹著其實都無所謂，主要是要有一條娘家給的紅色棉被；至於當拍攝者問說，新娘看起來不太開心，是否有發生什麼不愉快的事，民眾則回應說沒有。

其他網友看了影片，就有人疑問說，為什麼天氣這麼冷，還要用敞篷車迎親，換個車子應該也可以吧，還有人猜測說，「凍死了，凍了新娘都不高興了。」、「這是臉凍的沒表情了。」、「心裡肯定在想，為啥這車子沒有車頂，凍死了！」、「這麼冷真的很難笑吧。」

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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關鍵字：出嫁,臉臭,新娘

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